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İş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı

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İş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı
Fotoğraf Başlığı İş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı

Motosiklet tutkusuyla bilinen iş insanı İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi. Bacağından ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Motosiklet tutkunu iş insanı İzzet Özilhan, motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kazanın sonrasında hastaneye sevk edilen Özilhan, bacağından ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun sonrasında tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un verdiği bilgilere göre, İzzet Özilhan motosikletiyle ciddi bir trafik kazası yaşadı. Özilhan'ın motosiklet tutkusu bilinirken, motosikletini evinin salonunda dekor olarak kullanacak derecede bu hobiye düşkün olduğu öğrenildi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Kazanın ardından hastaneye sevk edilen Özilhan'ın bacağından ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği kaydedildi.

Talihsiz kazanın sonrasında tedavisi süren Özilhan'ın bir süre daha hastanede kalacağı bildirildi. İyileşme sürecinin sonrasında taburcu olarak tedavisine evinde devam etmesi bekleniyor.

Özilhan'ın bu süreçte annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan tarafından yalnız bırakılmadığı, iki ismin sırayla hastanede refakatçi olduğu belirtildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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