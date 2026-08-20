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Yaşam

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

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TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 4 gün sürecek dev etkinliğin ilk gününde, Türkiye'nin denizcilik ve savunma sanayisindeki en önemli platformları teknoloji tutkunlarıyla buluştu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuşmasında gençlere iki hayati tavsiyede bulundu. Hayat denizinde yol alırken yüksek bir ideal ve "Kızılelma" sahibi olunması gerektiğini belirten Bayraktar, "Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz" diyerek bir vizyon çizmenin önemini vurguladı. Bayraktar, gençlerin köklerine ve değerlerine sımsıkı sarılması gerektiğinin altını çizdi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.

Etkinliğin teknoloji yarışmaları bölümünde İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması yapılacak.

 

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergilenecek. Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak.

Alanda insanlı platformların yanı sıra ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Böylece ziyaretçiler, farklı sınıf ve görevlerdeki su üstü platformları, denizaltılar ve insansız deniz sistemlerini aynı etkinlik alanında görme fırsatı bulacak.

Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşturulacak. Türkiye'nin milli denizaltı geliştirme çalışmalarının önemli aşamalarından MİLDEN'e ilişkin test bloğunun sergilenmesi, etkinliğin önemli başlıklarından olacak.

İşte Teknofest Mavi Vatan'In birinci gününde yaşanan lar:

Selçuk Bayraktar
FotoğrafSelçuk Bayraktar

SELÇUK BAYRAKTAR: BAĞIMSIZLIK İRADEMİZİ DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlere önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin denizlerde verdiği mücadelenin yalnızca teknolojik bir atılım olmadığını belirten Bayraktar, bunun aynı zamanda bağımsızlık ve adalet mücadelesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, gençlere hayatlarında yüksek idealler belirlemeleri çağrısında bulunarak, “Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz” dedi. Başkalarının çizdiği rotalarda ilerlemek yerine insanlığa fayda sağlayacak hedeflere yönelmenin önemini vurgulayan Bayraktar, gençlere kendi “Kızılelma”larını belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

Köklerine ve değerlerine bağlı kalmanın önemine de dikkat çeken Bayraktar, medeniyetinden kopuk toplumların ve bireylerin karşılaştıkları zorluklar karşısında ayakta kalamayacağını ifade etti. “Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilir, dimdik ayakta durabilirsiniz” mesajını verdi.

Dünyada adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dönem yaşandığını söyleyen Bayraktar, Mavi Vatan'daki mücadelenin bu nedenle büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bu çaba sadece bir teknoloji hamlesi değil, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir” ifadelerini kullandı. Bayraktar, daha adil, özgür ve refah içinde bir dünyanın geleceğin genç nesilleri tarafından inşa edileceğini dile getirdi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TUFAN KAMİKAZE İDA TÜRKİYE'DE İLK KEZ SUYA İNDİRİLDİ

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz harbinde oyunun kurallarını değiştiren TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez sularımızda." ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

HAVELSAN, SUALTI ARACI AVISTA'YI TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA TANITIYOR

HAVELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'da AVISTA adını verdiği yeni sualtı aracını ilk kez tanıttı.

Öz kaynaklarla geliştirilen AVISTA, GNSS erişiminin olmadığı sualtı ortamlarında hassas konum belirleme, üç boyutlu haritalama, gemi karinası inceleme ve güvenli navigasyon koridoru oluşturma gibi yeteneklere sahip olacak.

Sualtı arama kurtarma, altyapı ve enerji tesislerinin denetimi ile liman güvenliği gibi alanlarda da kullanılması planlanan AVISTA'nın, gelecekte farklı sualtı platformlarına entegre edilmesi hedefleniyor. HAVELSAN, projeden elde edilecek teknolojilerin yeni nesil sualtı sistemlerine de altyapı oluşturmasını amaçlıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

ASELSAN'IN DERİNLERDEKİ MİLLİ GÖZÜ DERİNGÖZ, TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA SERGİLENECEK

ASELSAN tarafından "derinlerin milli gözü" olarak nitelendirilen DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, Gölcük sularında kabiliyetlerini sergiliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

Su altındaki farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen DERİNGÖZ, mayın karşı tedbir faaliyetleri, kritik su altı altyapılarının korunması, su altı boru hatlarının izlenmesi, su altı keşfi ve liman koruma görevlerinde kullanılabiliyor.

Otonom görev yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan sistem, su altındaki riskli ve erişimi güç bölgelerde keşif ve gözetleme faaliyetlerinin insan müdahalesi azaltılarak gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak helikopter ve insansız hava araçları ile gerçekleştirilen hava selamlama faaliyeti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görüntülendi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TÜRK DONANMASININ SEÇKİN PLATFORMLARI YALOVA'DA SELAMLAMA GEÇİŞİ YAPTI

Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava selamlama faaliyeti gerçekleştirildi.
 

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

"Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla insanlar, "milli kanatların" selamlama uçuşuna tanıklık etti.

Faaliyet kapsamında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları, İzmit Körfezi semalarında selamlama uçuşu yaptı.

Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünden Körfez'i selamladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

SAT ve SAS'TAN NEFES KESEN GÖSTERİ

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) komutanlıkları tarafından gösteriler icra edildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) komutanlıkları tarafından gösteriler icra edildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

HALAT ÇEKME YARIŞMASI YAPILIYOR

Etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 4 gün boyunca düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları da katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında ilk olarak Halat Çekme Yarışması yapılıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

Güç, koordinasyon ve stratejinin bir araya geldiği yarışmaya, Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Harp Filosu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tersanesi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı, Lojistik Destek Görev Grup Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı, Deniz Astsubay MYO Komutanlığı takımları katılıyor.

Takımlar, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için güçlerini ortaya koyuyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

MSB'DEN 'TEKNOFEST' AÇIKLAMASI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, TCG Anadolu, TCG İstanbul ve TCG Burgazada başta olmak üzere birçok geminin vatandaşların ziyaretine açıldığını, SAT ve SAS timleri tarafından özel gösteriler icra edileceğini söyledi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, TSK Komuta Kademesi ile bugün TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılım sağlayacağını ifade etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

ÇOCUKLAR "BİLİM SOKAĞI ATÖLYELERİ"NDE EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

"Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimle iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak "TEKNOFEST Mavi Vatan"da T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne, 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

GENÇLERİN SU ALTI ROKETLERİ YARIŞIYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversite ve eğitim kurumlarından öğrencilerin ilgi gösterdiği Su Altı Roket Yarışması'na 243 takım başvurdu. Teknik değerlendirmelerin ardından finale kalan 16 takım, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen final etabında projelerini gerçek koşullarda test etme fırsatı buluyor.

Gençlerin su altı teknolojileri alanındaki yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilikçi çözümler ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada ekipler, geliştirdikleri sistemlerin su altında görev yapabilme kabiliyetlerini test ediyor. Yarışmacılar, tasarladıkları roket sistemleriyle su altında hareket, yönlendirme, stabilizasyon ve görev senaryolarını başarıyla tamamlamaya çalışıyor.

Yarışmada dereceye giren takımlar toplam 900 bin lira ödülün sahibi olacak. Birinci takıma 350 bin, ikinci takıma 300 bin, üçüncü takıma ise 250 bin lira ödül verilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

DERİNGÖZ VE KILIÇ 10, TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Seyir Gösterimi'nde, Deringöz ve Kılıç 10 otonom su altı araçları tanıtıldı. Deringöz, otonom seyir, su altı tarama ve gelişmiş sensör yetenekleriyle dikkat çekerken, Kılıç 10 ise yapay zeka destekli hedef tespiti ve hassas manevra kabiliyetiyle yeteneklerini sergiledi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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