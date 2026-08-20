TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

Köklerine ve değerlerine bağlı kalmanın önemine de dikkat çeken Bayraktar, medeniyetinden kopuk toplumların ve bireylerin karşılaştıkları zorluklar karşısında ayakta kalamayacağını ifade etti. “Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilir, dimdik ayakta durabilirsiniz” mesajını verdi.

Dünyada adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dönem yaşandığını söyleyen Bayraktar, Mavi Vatan'daki mücadelenin bu nedenle büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bu çaba sadece bir teknoloji hamlesi değil, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir” ifadelerini kullandı. Bayraktar, daha adil, özgür ve refah içinde bir dünyanın geleceğin genç nesilleri tarafından inşa edileceğini dile getirdi.