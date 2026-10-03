İçişleri Bakanlığı son 10 günde 75 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 714'ü tutuklandı.

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Son 10 günde 75 şehirde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 714 şüpheli tutuklandı, 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından son 10 günde 75 şehirde yapılan operasyonlar ile alakalı açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya sayfasından paylaşılan açıklamada, "75 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 297 şüpheli yakalandı. 714'ü tutuklandı. 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

75 ilde son 10 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 714 kişi tutuklandı

"UYUŞTURUCU BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARA DAMARDIR"

Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 75 ilde bin 945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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