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Van’da dev uyuşturucu operasyonu: 517 kilo ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Van’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma operasyonunda toplam 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 471 kilo esrar, 32 kilo metamfetamin ve 14 kilo afyon sakızı bulunurken, 1 şüpheli yakalandı.

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Van’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da dev uyuşturucu operasyonu: 517 kilo ele geçirildi
Başlık ResmiVan’da dev uyuşturucu operasyonu: 517 kilo ele geçirildi

517 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi.

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda toplam 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuların;

- 471 kilogramını esrar,
- 32 kilogramını metamfetamin,
- 14 kilogramını ise afyon sakızı oluşturdu.

Van’da dev uyuşturucu operasyonu: 517 kilo ele geçirildi
Başlık ResmiVan’da dev uyuşturucu operasyonu: 517 kilo ele geçirildi

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

SINIR HATTINDA ORTAK ÇALIŞMA

Operasyonda jandarma birimlerinin yanı sıra 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığının da görev alması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik operasyonlarının kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

BAKMADAN GEÇME
İstanbul Havalimanı
3. SAYFA

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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