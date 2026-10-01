Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram kokain ele geçirdi. Güney Amerika ve Afrika'dan gelen şüpheli yolcuların valizlerinde gizlenen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla yasa dışı ticaretin önüne geçmeye ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

GÜNEY AMERİKA'DAN GELEN YOLCUDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

İstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Yolcuya ait kabin bagajı x-ray cihazına sevk edilerek, detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde "kokain hidroklorür" ele geçirildi.

AFRİKA'DAN GELEN YOLCUNUN VALİZİNDE BULUNDU

İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram "kokain hidroklorür"e el konuldu.

İstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Böylelikle iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Esenyurt
GÜNDEM

Esenyurt'taki operasyonda 272 kilo uyuşturucu yakalandı! 4 kişi gözaltında
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.