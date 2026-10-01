İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram kokain ele geçirdi. Güney Amerika ve Afrika'dan gelen şüpheli yolcuların valizlerinde gizlenen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla yasa dışı ticaretin önüne geçmeye ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

GÜNEY AMERİKA'DAN GELEN YOLCUDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi.

İstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Yolcuya ait kabin bagajı x-ray cihazına sevk edilerek, detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde "kokain hidroklorür" ele geçirildi.

AFRİKA'DAN GELEN YOLCUNUN VALİZİNDE BULUNDU

İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram "kokain hidroklorür"e el konuldu.

İstanbul Havalimanında operasyon: Yolcuların valizlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Böylelikle iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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