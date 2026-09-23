Esenyurt'taki operasyonda 272 kilo uyuşturucu yakalandı! 4 kişi gözaltında

Esenyurt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 adrese gerçekleştirilen operasyonda toplamda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 adrese yapılan operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde yakalanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta operasyon gerçekleştirildi. 2 adrese yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton, 1 kilo katkı maddesi yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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