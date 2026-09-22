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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Ankara ve Kırıkkale'de, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bu kapsamda, 15’i Ankara’da, 1’i Kırıkkale’de olmak üzere 16 şüpheliye yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

4. DALGADA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

1. Akın DUMAN
2. Alara Burçin ÇAĞLAYAN
3. Buse Selenay IŞIKOĞLU
4. Büşra YILDIRIM
5. Devran TİLBE
6. Didem KUMTEPE
7. Ferhat SULUDERE
8. Fırat DURSUN
9. Gül AKDEDE
10. İbrahim Halil KAYIK
11. Murat ZORLU
12. Osman Ersan BAŞTUĞ
13. Osman GÖKMEN
14. Sinem BAŞTUĞ
15. Tuğçe KAPUCU
16. Zehra Nur YEL

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

• Tuğçe KAPUCU ve Fırat DURSUN’un kullandıkları adreste, esrar maddesi kırıntıları bulunan öğütücü aparat ile hassas terazi,
• Alara Burçin ÇAĞLAYAN’ın adresinde, daralı ağırlığı 4,7 gram olan esrar maddesi ile satışı reçeteye tabi 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltındaki 16 şüpheliye ilişkin adli işlemler devam etmektedir.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

SORUŞTURMADA 4 DALGADA 80 ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ağustos, 16 Ağustos, 5 Eylül ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde dört ayrı dalga operasyon gerçekleştirildi. İlk üç dalgada toplam 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 49 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları sürdürüldü.

Ankarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkarada uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bugün gerçekleştirilen dördüncü dalgada gözaltına alınan 16 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamındaki toplam şüpheli sayısı 80’e ulaştı.

Soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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