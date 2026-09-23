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Menderes Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

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İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde 2. dalga operasyon yapıldı.

Operasyonda eski başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Menderes Belediyesinde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın devamında; alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilere ait MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, TCK'nın 220. maddesi kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 günü eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır"

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Menderes Belediyesi
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Menderes Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı İlkay Çiçek de gözaltında

NE OLMUŞTU?

Menderes Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 4 Ağustos’ta düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alınmış, ertesi gün Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de gözaltına alınmıştı. Çiçek, ifadesinde hakkındaki imar ve rüşvet iddialarını reddetmiş, sosyal medyada yayılan WhatsApp yazışmalarının kendisine ait olmadığını, bu görüntülerle ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.

CHP yönetimi, 7 Ağustos’ta Çiçek’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmiş, aynı gün Çiçek ve Sönmez’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Çiçek’i 8 Ağustos’ta görevden uzaklaştırmıştı. Çiçek ise 10 Ağustos’ta CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için 17 Ağustos’ta toplanmıştı. 4 tur süren oylamayı AK Parti’li Asuman Şen, 15 oyla kazanmış ve ertesi gün görevi devralmıştı.

Seçimin ardından CHP’den ayrılan meclis üyesi Şirzat Peker, Şen’e oy verdiğini açıklamıştı. CHP yönetimi ise seçim sonucuna itiraz edeceğini duyurmuştu. Soruşturmada son olarak İlkay Çiçek’le yazışmaları dosyada yer alan avukat E.G. 9 Eylül’de gözaltına alınmış, 10 Eylül’de tutuklanmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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