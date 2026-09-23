Resmi Gazete'de bugün ne var? 23 Eylül Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 23 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.Resmî Gazete’nin 23 Eylül 2026 tarihli sayısında MASAK tebliğleri, balon balığı avcılığı destekleri ve ithalatta haksız rekabete ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Resmî Gazete’nin 23 Eylül 2026 tarihli sayısında, finans, ticaret, balıkçılık ve akademik araştırma alanlarını ilgilendiren karar, yönetmelik ve tebliğler yayımlandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kafkas Üniversitesi Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34)
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/22)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/29)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri