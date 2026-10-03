Ünlü fenomen Orkun Işıtmak, Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün çalışmak için gittiği çekimde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mutfağa izinsiz giren Işıtmak’a Mehmet Şef’in “Kovmadığıma dua et” sözleriyle çıkışması dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak, ‘500 TL’LİK VS 7.500 TL’LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!’ başlıklı videosunda Mehmet Yalçınkaya’nın mutfağında bir gün geçirdi. Ünlü şefin restoranına izinli ancak planlanandan önce giren Işıtmak, Mehmet Şef'in 'Hayırdır?' tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

12 milyondan fazla takipçisi olan Işıtmak, çekim için gittiği Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında, ünlü şefi beklemeden mutfağa girerek çalışanlarla tanışmaya ve işe başlamaya çalıştı. Bu sırada restorana gelen Yalçınkaya, Işıtmak’ın mutfağa girdiğini görünce müdahale etti.

Mehmet Şef’in restoranına adım attı, neye uğradığını şaşırdı! Orkun Işıtmak’a soğuk duş: Kovmadığıma dua et

"KOVULDUK MU?"

Yalçınkaya, Işıtmak’tan mutfağın dışında beklemesini isteyerek, “Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız. Lap diye mutfağa girmişsin abi." dedi. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Işıtmak ise “Birinci dakikadan golümü yedim” ifadelerini kullandı. Mikrofonların çalışanlara geri verilmesinin ardından da “Kovulduk mu?” diye sordu.

Mehmet Şef’in restoranına adım attı, neye uğradığını şaşırdı! Orkun Işıtmak’a soğuk duş: Kovmadığıma dua et

“SİSTEM BOZULUR”

Mehmet Şef ise restoran mutfağında belirli bir düzen ve işleyiş olduğunu vurgulayarak, “Buranın bir düzeni var, işleyiş var, akış var” dedi. Işıtmak’ın ekiple tanıştırılmadan mutfağa girmesinin sistem açısından doğru olmadığını belirten Yalçınkaya, “Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mehmet Şef’in restoranına adım attı, neye uğradığını şaşırdı! Orkun Işıtmak’a soğuk duş: Kovmadığıma dua et

“KOVMADIĞIMA DUA ET”

Mehmet Yalçınkaya, Işıtmak’ın restoran mutfağına bu şekilde giren ilk kişi olduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Işıtmak’ın geleceğinden haberdar olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, konuşmasının sonunda “Kovmadığıma dua et yani” diyerek Işıtmak’a sert çıkıştı.

Kısa süreli gerginliğin ardından çay içmek için izin isteyen Mehmet Şef’in tavrı giderek yumuşadı. ‘Biraz sert davrandığını’ ifade eden Yalçınkaya, daha sonra mutfak ekibinin bir araya gelmesini istedi.

Yaşanan kısa süreli gerginlik sosyal medyada gündem olurken, o anların kurgu olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala