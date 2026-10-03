A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Belçikalı futbol muhabirleri, mücadeleyi Türkiye Gazetesi'ne özel olarak değerlendirdi. Gazetecilerin ortak görüşü; 3-0'lık skorun sahadaki oyunu yansıtmadığı, iki takım arasındaki temel farkın Kevin De Bruyne olduğu ve Türkiye'nin geleceğini Arda Güler'in etrafında inşa etmesi gerektiği yönündeydi.

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UEFA Uluslar Ligi’ne Fransa ve İtalya mağlubiyetleriyle başlayan A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanından da eli boş dönerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. Kevin De Bruyne’ün iki golle yıldızlaştığı maçta net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ay-yıldızlılar, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Belçikalı gazeteciler, her iki takımın performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

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“BİTİRİCİLİK İÇGÜDÜSÜNDEN YOKSUNDU”

Skorun Türkiye için oldukça ağır olduğunu belirten Walfoot.be muhabiri Loic Woos, Belçika'nın galibiyeti hak etmesine rağmen oyunun hakkının 3-0 olmadığını vurguladı. Türkiye'nin tehlikeli fırsatlar ürettiğini ifade eden Woos, “Bugün en büyük fark; bir takımda iyi oyuncuların, diğer takımda ise iki sihirli golle her an fark oluşturabilen De Bruyne gibi birinci sınıf bir yıldızın bulunmasıydı. Türkiye'nin iyi oyuncuları vardı ama böyle bir oyuncusu yoktu” dedi. Ay-Yıldızlıların üçüncü bölgede bitiricilik içgüdüsünden yoksun olduğunu söyleyen Woos, “Arda Güler çok ama çok iyi bir oyuncu. Ancak zaman zaman her şeyi tek başına yapmaya çalışıyormuş hissine kapıldım. Yine de hiç fırsat bulamadan kaybetmektense, fırsatlar üreterek kaybetmek her zaman daha iyidir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Belçikalılar, dün geceki 3-0’lık skoru değerlendirdi: Türkler sorun çıkarmayı başardı

“MARK VAN BOMMEL HAKLI ÇIKTI”

RTBF muhabiri Maxime Berger ise tabelanın Belçika adına sahadaki gerçeklikten çok daha iyimser bir tablo çizdiğine dikkat çekti. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel'in Türkiye'nin üreteceği pozisyonlar konusunda haklı çıktığını belirten Berger, “Devre arasında skor pekâlâ 2-2, hatta 1-3 bile olabilirdi. Ancak De Bruyne kırılma anlarında sahneye çıktı. Arda Güler'i ilk defa canlı izledim. Hatlar arasındaki konumu ve ivmelenmesiyle sahanın en iyi oyuncusuydu. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki mağlubiyetlere takılmaması ve Hırvatistan'ın Luka Modric ile yaptığı gibi takımı Arda Güler'in etrafında kenetlemesi gerekiyor. Türkiye, önümüzdeki 15 yılın projesini onunla inşa edebilir” yorumunda bulundu.

ÖZEL | Belçikalılar, dün geceki 3-0’lık skoru değerlendirdi: Türkler sorun çıkarmayı başardı

“SORUN ÇIKARMAYI BAŞARDILAR”

Walfoot.be ve DAZN muhabiri Nicolas Baccus da Türkiye'nin kale önündeki bitiricilik sorununa değindi. Belçika'nın Fransa yenilgisi sonrası iyi bir reaksiyon verdiğini söyleyen Baccus, “Kâğıt üzerinde daha güçlü bir rakibe karşı oynamasına rağmen Türkler ileri çıkıp sorun çıkarmayı başardı. Kalecimiz Senne Lammens'in harika performansı olmasaydı, Türkiye en az bir gol bulabilirdi” dedi. Türkiye'nin oldukça potansiyelli bir takım olduğunun altını çizen Baccus, millilerimizin artık asıl hedefinin A Ligi'nde kalmak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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