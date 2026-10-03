Türk futbolunun parlayan yeni yıldızı, Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Ada yolcusu. Genç yaşta sergilediği cesur performansla Premier Lig takımlarından Hull City'nin radarına giren ve ocak ayında Ada'ya gitmek üzere el sıkışan başarılı eldiven, şimdiden büyük bir gurur kaynağı oldu. Yetenekli file bekçisinin eski teknik direktörlerinden Koray Palaz, Mustafa Alper Avcı ve Radomir Djalovic, öğrencilerinin potansiyeli ve transfer süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

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Son yıllarda Türk futbolundan dikkat çeken isimleri kadrosuna katmasıyla bilinen Hull City, Kayserispor'un U19 Milli futbolcusu Deniz Dönmezer ile prensipte anlaştı. Ocak transfer döneminde resmiyet kazanması beklenen önemli imza öncesi, genç oyuncunun eski antrenörleri Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğrencileri hakkında övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli isimler, bu transferin Türk futbolu için büyük önem taşıdığını belirtti.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

PALAZ: “KALECİLİK KARİZMASI VAR”

Gelecek vadeden eldivenin Adana Demirspor’dan teknik direktörü Koray Palaz, “Deniz, çok özel bir karakter ve kaleci. İlk gördüğümde -ki ben de eski bir kaleciyim bu arada- Deniz’deki o tarz ve duruş hemen dikkatimi çekti. Hani bazı futbolcuların bir duruşu vardır ve o duruştan etkilenirsiniz ya; Deniz de genç yaşına rağmen o duruşu sergileyebilen bir karakterdi. Birlikte çalışınca kalecilik yeteneğini de tabii ki daha net görüyorsunuz. Deniz’in kalecilik karizması var. Bu konuya sadece oyun olarak bakmayın; kalecilik ayrı bir karizma ister.” diye konuştu.

Deniz Dönmezer'in Adana Demirspor’dan teknik direktörü Koray Palaz

“HULL CİTY SÜRPRİZ DEĞİL”

Deniz Dönmezer’in kalecilik özelliklerine değinen Palaz, “Hull City’e transferi açıkçası beni hiç şaşırtmadı. Yeteneğinin üzerine koyabilecek ve dünya futbolunda iyi yerlere gelme ihtimali çok yüksek olan bir kaleci. Yaşının ötesinde bir karaktere sahip. Dolayısıyla İngiltere gibi dünyanın en prestijli liglerin birinde büyük bir performans göstermesi benim için sürpriz olmaz. İnşallah yolu ve bahtı açık olur. Tekniği çok üst düzey bir kaleci. Pozisyon bilgisi, kalede devleşmesi, rakiple karşı karşıya kaldığında kendini doğru şekilde konumlandırması, çalışma azmi ve isteği bence çok değerli. Aynı zamanda çok iyi ve kültürlü bir ailenin çocuğu. Dünya futboluna iyi bir kaleci olarak hizmet edeceğini düşünüyorum.” dedi.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

“MENTAL GÜCÜ YAŞININ ÜSTÜNDE”

18 yaşındaki kalecinin mental gücünü değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Deniz’in baskıyla ilgili problem yaşadığını hiçbir zaman düşünmedim. Tam tersine; Deniz, sonuçlar istediği gibi gitmediğinde bunu kafaya çok takan ve kendini sürekli nasıl geliştirebileceğine odaklanan bir karakterdi. Ayrıca mental olarak çok güçlü olduğunu ve yaşının üstünde bir mental güce sahip olduğunu gördüm. Bence çok güçlü bir karakter. O, bu yükü taşıyabilecek ve oynadığı pozisyonun getirdiği sorumlulukları çok iyi bir şekilde kavrayabilecek düzeyde. Bu anlamda da yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

“A MİLLİ TAKIM’A ADAY”

Dönmezer’in ileriye dönük milli takım yolundan da bahseden 47 yaşındaki teknik adam, “Ülke olarak şu anda şanslı olduğumuz bir süreçteyiz. Çok yetenekli kalecilerimiz var ve Deniz de bu isimlerin başında geliyor. Bir gün A Milli Takım’ın kalesini kesinlikle koruyacağını düşünüyorum. Doğru gelişim gösterebileceği bir lige gidiyor. Ayakları çok iyi, oyunu iyi okuyor, sezgileri ve özgüveni yüksek bir kaleci. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde A Milli Takım’da büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

DJALOVIC: “TÜRKİYE’NİN 1 NUMARASI OLUR”

Röportajın sonunda konuyla ilgili değerlendirmeleri tamamlayan teknik direktör Radomir Djalovic, öğrencisi hakkında şu çarpıcı sözleri ekledi: “Deniz, büyük bir potansiyele ve kaliteye sahip genç bir kaleci; öğrenme ve gelişme konusundaki açlığı ise emsalsiz. Doğru yönde gelişmeye devam ederse onu Türkiye'nin 1 numaralı kalecisi olarak görüyorum. Dünyanın en güçlü ligi olan İngiltere'de kesinlikle büyük bir gelişim gösterecektir. Hull City'de bir numaralı kaleci olan Konstantinos Tzolakis'in yanında kendisini epey geliştirebileceğini düşünüyorum. Ayrıca takımın başında teknik direktör Sergej Jakirovic’in olması da onun adına iyi bir durum. Diğer yandan Deniz, hem tarzı hem de oyun şekliyle bana gerçekten Belçikalı kaleci Courtois'yı hatırlatıyor.”

Teknik direktör Radomir Djalovic

AVCI: “ÇOK CİDDİ GELİŞİM GÖSTEREN BİR KALECİ”

Başarılı file bekçisinin Akdeniz temsilcisindeki bir diğer teknik direktörü Mustafa Alper Avcı ise öğrencisinin bir dönem Premier Lig’in diğer devlerinin de radarında olduğunu belirterek, “Çok genç fakat ciddi potansiyeli olan bir kaleciydi. En önemli özelliği fiziksel avantajı olmakla birlikte, aynı zamanda çok atletik bir kaleci. Özellikle ceza sahası içindeki ani aksiyonlarda çok çabuk pozisyon alabiliyor. Devamında bizim için en önemli olan şey, günümüz futbolunda geriden oyun kurarken kaleciyi de hücuma dahil eden takımlar için, onun teknik kapasitesinin geliştirilebilecek seviyede olmasıydı. Hatta o dönemde Manchester City’nin scout ekipleri gelip izlediğinde benzer yorumlarda bulunmuşlardı. Gelişime açık olmasının yanı sıra, çok kısa vadede büyük ilerleme kaydeden bir kaleci. Bazı oyuncular bu tür bir gelişimi uzun vadede sergilerken; Deniz çok kısa vadede gerçekten ciddi bir gelişim gösteren bir kaleciydi.” tespitinde bulundu.

Deniz Dönmezer'in Adana Demirspor'daki bir diğer teknik direktörü Mustafa Alper Avcı

“YAŞINA GÖRE ÇOK OLGUN”

Genç yeteneğin baskıyı kaldırma gücüne ayrı bir parantez açan Avcı, şöyle devam etti: “16 yaşında Süper Lig’de şartlar ne olursa olsun bir takımın kalesini savunabiliyorsanız mental açıdan çok güçlü olmanız gerekiyor. Yaşının verdiği aslında dezavantaja rağmen çok olgun. Öğrenme potansiyeli çok yüksek. Oyun içindeki durumlara veya karşılaştığı herhangi bir probleme çözüm üretebilmek için mental destek alırdı. Bana göre mental anlamda bu kadar güçlü olmasaydı, zaten bugün bu seviyede olmazdı. Hull City, mevcut kadro yapısı itibarıyla Deniz için doğru tercihlerden biri olabilir; en nihayetinde Premier Lig, en nihayetinde İngiltere. Henüz çok genç ve geliştirmesi gereken pek çok yönü var. Fiziksel, teknik, taktik ve mental açılardan kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu özelliklerinin zamanla çok yüksek seviyelere çıkacağına inanıyorum.”

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

“BEŞ YILLIK MESAFEYİ İKİ YILDA ALIR”

Premier Lig’in Dönmezer’in gelişimine sunmasını beklediği katkıdan bahseden 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Hull City ile birlikteliği olursa, bana göre İngiltere'deki futbol anlayışı ve organizasyon yapısı sayesinde, Türkiye'de 5 yılda alacağı mesafeyi burada 1,5-2 yıl gibi kısa bir sürede kat edebilir. O bakımdan da birçok opsiyon var. Gelip direkt oynamasa dahi alt liglerde kiralık olarak forma giyebilir. Zaten İngiltere’nin alt ligleri bile birçok ligin, hatta 'elit' dediğimiz liglerin üst seviyesinde yer alıyor. O yüzden çok doğru bir tercih olur. Ben başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

“COURTOİS’YI ANDIRIYOR”

Gelecek vadeden ismi dünyaca ünlü kalecilerle karşılaştıran deneyimli teknik adam, “Kendi adıma, uzun vadede profil olarak yaklaşabileceği kalecinin Thibaut Courtois olacağını düşünüyorum. Baktığınızda o da çok soğukkanlı, el ve ayak tekniği çok pozitif olan ve oyuna sürekli artı bir oyuncu olarak dahil edebileceğiniz biri. O yüzden aslında duygularıyla da yarışan ama sahada da o duygularıyla mücadele eden bir yapıda olduğu için profil olarak ben onu Courtois’ya benzetebilirim.” şeklinde konuştu.

ÖZEL | Eski hocaları, Hull City yolcusu Deniz Dönmezer’i anlattı: Manchester City de izlemişti

“UZUN YILLAR MİLLİ KALEYE”

Dönmezer’in uzun yıllar A Milli Takım’a hizmet edebilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Avcı, “Deniz, en nihayetinde potansiyeli olan bir kaleci. Bir kalecinin meziyetleri ve yetenekleri oynadıkça daha çok ön plana çıkar. Zaman bize neyi gösterir orası bir soru işareti, ancak ciddi bir potansiyeli var. Doğru ortam oluşturulduğu takdirde bu potansiyelini fazlasıyla açığa çıkaracaktır. Şu an itibarıyla da A Milli Takımımızın kalesini koruyabilir ama orada tabii ki çok daha farklı detaylar devreye giriyor. Milli takım süreci başka bir boyut. O bakımdan zaman içerisinde İngiltere’de şans buldukça, oradaki futbola ayak uydurdukça ve bu seviyedeki liglerde oynadıkça, bence milli takımın kalesini uzun yıllar koruyacak potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu gösterecektir. Ancak potansiyelini doğru şekilde açığa çıkarması gerekiyor.” sözlerini sarf etti.

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