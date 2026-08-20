Galatasaray transferi resmen açıkladı: Yeni 10 numara Aleksey Batrakov

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki Rus 10 numara, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen futbolcu, kendisini karşılamaya gelen taraflarları selamladı.

Galatasaray, Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci transferini Aleksey Batrakov ile gerçekleşltirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus oyuncu olacak.

BATRAKOV'UN MALİYETİ

Rusya Premier Ligi'nde 2024–2025 ve 2025–2026 sezonlarında "En İyi Genç Oyuncu" seçilen futbolcu, saat 13.50'de İstanbul'a geldi. 10 numara pozisyonunda görev yapan yıldız isim, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, 21 yaşındaki oyuncunun da yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Anlaşmada performansa bağlı bonus maddeleri de olacağı belirtildi.

TARAFTARA İLK ÜÇLÜ

Genç oyuncuyu taşıyan özel uçak, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Batrakov, pasaport kontrollerinin ardından kendisi için hazırlanan özel araca binerek alandan ayrıldı. Rus oyuncu, kendisini karşılamaya gelen az sayıdaki Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi.

Batrakov, havalimanında Galatasaray atkısıyla poz verdi.

BATRAKOV'UN KARİYERİ

Rus orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği ve 2024 yılında A takıma çıktığı Lokomotiv Moskova formasıyla 84 maçta 34 gol kaydetti. Genç yetenek, Rusya Milli Takımı'nda da görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 gol attı.

Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

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