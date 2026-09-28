Hatay'da sokak ortasında silahlı hesaplaşma! Yolda gördüğü husumetlisini bacağından vurdu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki kişinin Eseli Köprüsü üzerindeki karşılaşması kanlı bitti. Yolda gördüğü husumetlisine tabancayla ateş ederek bacaklarından yaralayan O.K. isimli şahsın dehşet saçtığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesleri üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzin Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzin

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