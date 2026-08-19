Konut teslimatlarında dikkat çeken artış! Fuzul'de pay yüzde 18'e yükseldi

Fuzul Tasarruf Finansman, 2026’nın ilk yarısında konut teslimatlarının toplam teslimatlar içindeki payının 7 puan artarak yüzde 18’e ulaştığını açıkladı. Şirket, konut finansmanında hane bütçesine uyumlu ödeme planı ve öngörülebilir maliyetin önemine dikkat çekti.

Fuzul'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de konut sahipliği, barınma giderlerini uzun vadede planlama ve bütçe belirsizliğini azaltma ihtiyacıyla yeniden anlam kazanıyor.

Konut ve kira göstergelerindeki seyir, hanelerin barınmaya ilişkin kararlarında kısa ve uzun vadeli maliyetleri birlikte değerlendirmesini daha önemli hale getiriyor. Ev sahibi olma hedefi de yatırım beklentisinin yanı sıra ödeme planının bütçeye uyumu, toplam maliyetin baştan görülebilmesi ve geleceğe yönelik finansal planlama gibi unsurlarla şekilleniyor.

Fuzul'ün konut teslimatlarının şirketin toplam teslimatları içindeki payı, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 7 puan artışla yüzde 18'e geldi. Böylece konut finansmanı, şirketin toplam teslimatları içindeki ağırlığını belirgin biçimde artırdı.

Fuzul verilerine göre, konut finansmanı kararının eşiğini, aylık ödemenin hane bütçesine uyumu oluşturuyor. Toplam maliyet, teslimat koşulları, vade ve ara ödeme esnekliği, söz konusu eşiği izliyor. Hak ve yükümlülüklerin başlangıçta açık olması da sürece güven duyulmasında belirleyici rol oynuyor. Konut ediniminin uzun bir döneme yayılması, ödeme planının gelir akışına uygunluğunu ve ihtiyaçlar değiştiğinde izlenecek adımların sözleşmede açıkça yer almasını kararın temel unsurları arasına taşıyor.

Konut teslimatlarında dikkat çeken artış! Fuzulde pay yüzde 18e yükseldi

Tasarruf finansmanının değeri, sahiplik hedefinin hane gelirine uygun bir ödeme düzeni içinde, toplam yükümlülük baştan görülerek planlanabilmesinde yatıyor. Böylece konut edinimi, uzun vadeli bütçe yönetiminin bir parçası haline geliyor.

KONUT SAHİPLİĞİ HANELERİN GELECEK PLANINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, konut sahipliğinin hanelerin gelecek planını ve finansal güvence arayışını doğrudan etkileyen bir karar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kira giderinin her yenileme döneminde yeniden belirlendiği bir ortamda insanlar, önlerindeki yılların barınma maliyetini daha net görmek istiyor. Bu talebi, müşterilerimizin ödeme gücüne göre şekillenen planlar ve şeffaf süreçlerle karşılamaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın temelinde, tabi olduğumuz düzenlemelere uyum, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik bulunuyor."

Konut teslimatlarında dikkat çeken artış! Fuzulde pay yüzde 18e yükseldi

Konut finansmanı kararında öngörülebilirliğin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Akbal, müşterileri açısından öngörülebilirliğin, aylık ödeme tutarının, teslimat koşullarının ve süreç içinde karşılaşılabilecek değişikliklere ilişkin seçeneklerin baştan bilinmesiyle sağlandığını aktardı.

Akbal, "Tasarruf finansmanı, düzenli birikimi, bütçeye göre şekillenen ödeme planı ve şeffaf biçimde tanımlanmış bir süreçle buluşturuyor. Bizim sorumluluğumuz ise müşterinin konut hedefini hane ekonomisinin taşıyabileceği açık ve yönetilebilir bir plana dönüştürmek." ifadelerini kullandı.