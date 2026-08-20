Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

Hyundai, beşinci nesil Tucson’un tasarımını gözler önüne serdi. Daha büyük ve köşeli bir gövdeye kavuşan yeni SUV, markanın Crater konseptinden izler taşıyor. Motor seçenekleri henüz açıklanmayan 2027 Hyundai Tucson’un küresel tanıtımı Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Hyundai’nin en çok satan modellerinden Tucson, tamamen yenilenerek beşinci nesline geçiyor. Mevcut modelin kıvrımlı hatlarını geride bırakan yeni Tucson, daha keskin yüzeyleri, dikey aydınlatmaları ve belirgin biçimde köşeli gövdesiyle bambaşka bir karaktere büründü.

2027 model yılıyla satışa sunulacak otomobilin tasarımında, Hyundai’nin daha önce sergilediği Crater Concept’in etkileri görülüyor.

Aracın teknik ayrıntıları ve motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Hyundai’nin yeni Tucson’u Ekim ayında düzenlenecek küresel lansmanla birlikte ayrıntılı olarak tanıtması bekleniyor.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti
Başlık ResmiYeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

YENİ HYUNDAİ TUCSON BÜYÜDÜ

Beşinci nesil Tucson yalnızca görünüşüyle değil, boyutlarıyla da değişti. Yeni model, selefine kıyasla 60 mm uzayarak 4.700 mm uzunluğa ulaştı. Gövde genişliği ise 40 mm artırılarak 1.905 mm’ye çıkarıldı.

Aks mesafesi de 30 mm büyüyerek 2.785 mm oldu. Yapılan değişiklikler, özellikle arka koltuklarda daha geniş bir hayat alanı sağlarken Tucson’un aile otomobili kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni gövde yapısı sayesinde ikinci sıradaki baş mesafesi de 29 mm artırıldı.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti
Başlık ResmiYeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

DAHA MACERACI TUCSON XRT DE GELİYOR

Hyundai, standart modelin yanında daha dayanıklı bir görünüme sahip Tucson XRT’yi de hazırlıyor. Ön gösterimi yapılan XRT versiyonu; kendine özgü tamponları, daha kalın gövde korumaları ve daha köşeli tasarım ayrıntılarıyla standart Tucson’dan ayrılıyor.

XRT’nin görünüşü arazi kullanımını çağrıştırsa da süspansiyon, yerden yükseklik ve dört tekerlekten çekiş sistemi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle versiyonun değişikliklerinin yalnızca tasarımla mı sınırlı kalacağı, yoksa arazi kabiliyetini artıracak teknik yenilikler de getirip getirmeyeceği Ekim ayındaki tanıtımda netleşecek.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti
Başlık ResmiYeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

ÇİFT EKRANIN YERİNİ PLEOS SİSTEMİ ALDI

Yeni nesille birlikte Tucson’un iç mekânı da tamamen değiştirildi. Mevcut modelde kullanılan birleşik ve kavisli çift ekran düzeni kaldırılarak yerine orta konsola yerleştirilen tablet biçimli Pleos bilgi-eğlence ekranı getirildi.

Sürücünün karşısında daha dar ve yatay bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Dört kollu, köşeleri yuvarlatılmış yeni direksiyon simidi de kabindeki tasarım değişiminin dikkat çeken parçalarından biri.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti
Başlık ResmiYeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

MOTOR SEÇENEKLERİ EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Hyundai, yeni Tucson’da kullanılacak motor ve batarya seçenekleri hakkında henüz bilgi vermedi. Mevcut ürün gamı dikkate alındığında benzinli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerin yeni nesilde de korunması bekleniyor.

Farklı pazarların ihtiyaçlarına göre dizel motorun bazı ülkelerde sunulmaya devam etmesi de ihtimaller arasında. Ancak bu konuda Hyundai tarafından verilmiş resmi bir karar bulunmuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
T-OTOMOBİL

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKANLIK NOKTAYI KOYDU
BAKANLIK NOKTAYI KOYDU
Kuytul soruşturmasında 'para' polemiği
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
Mahkemeye damga vuran 8 milyonluk rüşvet itirafı
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
Şantaj, darp, senet… Kaçırılan iş adamı anlattı
FİYAT VERDİ!
FİYAT VERDİ!
İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
Büyük kentte plastik kirliliğine karşı düğmeye basıldı
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
Kavurucu sıcağın altın saatleri açıklandı
YALNIZCA 2500 ADET ÜRETİLECEK
YALNIZCA 2500 ADET ÜRETİLECEK
Toyota Corolla'dan 60 yaşa özel seri
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
55 SAATTE 117 DEPREM
55 SAATTE 117 DEPREM
Kandilli İstanbul'daki hareketliliğin sebebini açıkladı
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı açıklandı
"PAZARLIK DEĞİL DEVLET PROJESİ"
AK Parti'den teşkilatlara "Terörsüz Türkiye" rehberi
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
NAMAZDA SELFIE!
NAMAZDA SELFIE!
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündemde
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
Kayıp fenomenin cesedi yanmış halde bulundu
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Swap işlemi caiz mi, faiz içerir mi?
Swap caiz mi, faiz içerir mi?
Kaydet
Plajda görülen yılan vatandaşlara panik yaşattı! O anlar kamerada
Plajda görülen yılan vatandaşlara panik yaşattı! O anlar kamerada
Kaydet
Kuytul soruşturmasında 'para' polemiği! Adalet Bakanlığı gerçeği açıkladı
Kuytul soruşturmasında 3,9 milyon TL detayı! Bakanlık açıkladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.