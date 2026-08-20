Hyundai, beşinci nesil Tucson’un tasarımını gözler önüne serdi. Daha büyük ve köşeli bir gövdeye kavuşan yeni SUV, markanın Crater konseptinden izler taşıyor. Motor seçenekleri henüz açıklanmayan 2027 Hyundai Tucson’un küresel tanıtımı Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Hyundai’nin en çok satan modellerinden Tucson, tamamen yenilenerek beşinci nesline geçiyor. Mevcut modelin kıvrımlı hatlarını geride bırakan yeni Tucson, daha keskin yüzeyleri, dikey aydınlatmaları ve belirgin biçimde köşeli gövdesiyle bambaşka bir karaktere büründü.

2027 model yılıyla satışa sunulacak otomobilin tasarımında, Hyundai’nin daha önce sergilediği Crater Concept’in etkileri görülüyor.

Aracın teknik ayrıntıları ve motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Hyundai’nin yeni Tucson’u Ekim ayında düzenlenecek küresel lansmanla birlikte ayrıntılı olarak tanıtması bekleniyor.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

YENİ HYUNDAİ TUCSON BÜYÜDÜ

Beşinci nesil Tucson yalnızca görünüşüyle değil, boyutlarıyla da değişti. Yeni model, selefine kıyasla 60 mm uzayarak 4.700 mm uzunluğa ulaştı. Gövde genişliği ise 40 mm artırılarak 1.905 mm’ye çıkarıldı.

Aks mesafesi de 30 mm büyüyerek 2.785 mm oldu. Yapılan değişiklikler, özellikle arka koltuklarda daha geniş bir hayat alanı sağlarken Tucson’un aile otomobili kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni gövde yapısı sayesinde ikinci sıradaki baş mesafesi de 29 mm artırıldı.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

DAHA MACERACI TUCSON XRT DE GELİYOR

Hyundai, standart modelin yanında daha dayanıklı bir görünüme sahip Tucson XRT’yi de hazırlıyor. Ön gösterimi yapılan XRT versiyonu; kendine özgü tamponları, daha kalın gövde korumaları ve daha köşeli tasarım ayrıntılarıyla standart Tucson’dan ayrılıyor.

XRT’nin görünüşü arazi kullanımını çağrıştırsa da süspansiyon, yerden yükseklik ve dört tekerlekten çekiş sistemi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle versiyonun değişikliklerinin yalnızca tasarımla mı sınırlı kalacağı, yoksa arazi kabiliyetini artıracak teknik yenilikler de getirip getirmeyeceği Ekim ayındaki tanıtımda netleşecek.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

ÇİFT EKRANIN YERİNİ PLEOS SİSTEMİ ALDI

Yeni nesille birlikte Tucson’un iç mekânı da tamamen değiştirildi. Mevcut modelde kullanılan birleşik ve kavisli çift ekran düzeni kaldırılarak yerine orta konsola yerleştirilen tablet biçimli Pleos bilgi-eğlence ekranı getirildi.

Sürücünün karşısında daha dar ve yatay bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Dört kollu, köşeleri yuvarlatılmış yeni direksiyon simidi de kabindeki tasarım değişiminin dikkat çeken parçalarından biri.

Yeni Hyundai Tucson ortaya çıktı! Tasarımı baştan aşağı değişti

MOTOR SEÇENEKLERİ EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Hyundai, yeni Tucson’da kullanılacak motor ve batarya seçenekleri hakkında henüz bilgi vermedi. Mevcut ürün gamı dikkate alındığında benzinli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerin yeni nesilde de korunması bekleniyor.

Farklı pazarların ihtiyaçlarına göre dizel motorun bazı ülkelerde sunulmaya devam etmesi de ihtimaller arasında. Ancak bu konuda Hyundai tarafından verilmiş resmi bir karar bulunmuyor.

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