Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezî sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirten Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik yeni bir program başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlara yönelik yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı.

İLK ETAPTA 550 DOKTORA ÖĞRENCİSİ SEÇİLECEK

Program kapsamında ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezî sınavla seçileceğini belirten Erdoğan, öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İNŞA EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke olması hedefini vurguladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin teknoloji planı ortaya çıktı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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