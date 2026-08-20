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Spor

PFDK'dan Mahmut Uslu'ya ceza

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PFDK'dan Mahmut Uslu'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in ilk haftasının ardından sevkleri karara bağladı.

"Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" nedeniyle disipline sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verildi.

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TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 14.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 119, 120, KUZEY TRİBÜN 105, 106, 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ARCA ÇORUM FK’nın, 14.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK sporcusu ALEXANDROS KYZIRIDIS’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 15.08.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü hakkında, 15.08.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT NEDİM USLU’nun, müsabaka sonrasında medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, 15.08.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- KOCAELİSPOR Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 123 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ERZURUMSPOR FK’nın, 16.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 210 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 16.08.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 108-109, KUZEY ÜST TRİBÜN 408 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- EYÜPSPOR Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 17.08.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 205 ve KUZEY ALT TRİBÜN 122 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- SMS GRUP SARIYER Kulübünün, 14.08.2026 tarihinde oynanan TURKA ESENLER EROKSPOR-SMS GRUP SARIYER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- MANİSA FK’nın, 15.08.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- VAN SPOR FK sporcusu OZAN CAN KÖKCÜ’nün, 15.08.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 33.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BURSASPOR Kulübünün, 15.08.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu ALPEREN SELVİ’nin, 15.08.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT D-E-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

20- EKENLER BETON SİVASSPOR Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A-B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EKENLER BETON SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EKENLER BETON SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MARDİN 1969 SPOR Kulübü hakkında, 16.08.2026 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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