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Spor

İsmail Kartal-Marco Asensio gerilimine son nokta: Aziz Yıldırım devreye giriyor

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İsmail Kartal-Marco Asensio gerilimine son nokta: Aziz Yıldırım devreye giriyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasındaki durum, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon maçı sonrası Başkan Aziz Yıldırım'ı harekete geçirdi.

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Sezon başında İsmail Kartal'ın Marco Asensio için "Henüz fiziksel olarak hazır değil" ifadelerini kullanmasının ardından İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından "Yarına hazırım" paylaşımı yapmıştı. Fenerbahçe'deki bu gerilim, Asensio'nun Lyon maçında ilk 11'de yer almamasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Marco Asensio'nun, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
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YILDIRIM, KARTAL VE ASENSIO GÖRÜŞECEK

Takvim'in haberine göre; başkan Aziz Yıldırım, yaşananların Fenerbahçe'ye zarar vermemesi adına devreye girme kararı aldı. Yıldırım'ın gelişmeleri bir süredir uzaktan takip ettiği ancak son durumun müdahale gerektirdiği belirtildi. Yıldırım'ın, önümüzdeki günlerde Kartal ve Asensio ile bir araya gelerek, orta yolu bulmaya çalışacağı öne sürüldü.

Yıldırım'ın, bu görüşmede, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım" mesajını vermesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimi kazanarak, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu.
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ASENSIO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilien Marco Asensio, 2025 yılında Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev yapan İspanyol yıldız, sahada kaldığı 2746 dakikada 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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