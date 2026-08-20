Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun programının yeni bölümü için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. 19 Ağustos Çarşamba akşamı 32. bölümüyle ekrana gelen programın 20 Ağustos Perşembe günü ATV'nin 20.00 yayın akışında yer almaması dikkat çekti. İzleyenler ''Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman?'' sorusunu ise gündeme taşıdı.

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 20 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelmeyecek. İzleyenler yeni bölüm için meraklı bekleyişi sürdürürken programın yayın günleri de araştırılıyor. Peki, Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman?

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun'un 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümü yayınlanmayacak. ATV'nin bugünkü yayın planında 20.00'de Trabzonspor-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması bulunuyor.

Ayrıca Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun programının Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri organize edilen yayın günleri yeniden güncellendi.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? 20 Ağustos Perşembe ATV yayın akışında yer almadı

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümleri artık Salı ve Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Var Mısın Yok Musun'un 31. bölümü 18 Ağustos Salı, 32. bölümü ise 19 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Programın bir sonraki yeni bölümünün 25 Ağustos Salı günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? 20 Ağustos Perşembe ATV yayın akışında yer almadı

20 AĞUSTOS PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00: Kahvaltı Haberleri

10.00: Kırgın Çiçekler

13.00: atv Gün Ortası

14.00: Altı Üstü İstanbul

16.30: Var Mısın Yok Musun

19.00: atv Ana Haber

20.00: Trabzonspor - Ferencvaros

22.15: Altı Üstü İstanbul

01.20: Beklenmedik İhanet / Yabancı Sinema

03.00: Aldatmak

05.30: Bir Gece Masalı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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