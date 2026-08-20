Beşiktaş, tur kapısını ardına kadar araladı: Dolmabahçe'de 3 gol ve 1 penaltı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarında 4'te 4 yapan siyah beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de Eyüpspor'u ve play-off'ta Kauno Zalgiris'i mağlup ederek 6 resmi maçta 6 galibiyet elde etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Zeljko Sopic'in çalıştırdığı Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

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DOLMABAHÇE'DE ERKEN GOLLER

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini erken açan siyah beyazlılar, Litvanya ekibini 3-0'lık skorla mağlup ederek rövanş öncesi avantajın sahibi oldu. Temsilcimizin gollerini 6. dakikada Hyeon Gyu-Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

RIDVAN'DAN 2 ASİST

Siyah beyazlıların 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Hyeon Gyu-Oh ve Amir Murillo'nun gollerinde asisti yapan isim oldu.

VLAHOVIC İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, müsabakanın 60. dakikasında Hyeon Gyu-Oh'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

RÖVANŞ LİTVANYA'DA

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü ise Litvanya deplasmanına tur için çıkacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.

12. dakikada siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-0

27. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya kafa vuruşunu yapan Krekovic'in şutunda top, üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'nın geriye çıkardığı pasa gelişine vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunda, kaleci Svedkauskas uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Slivka'nın müdahalesiyle Oh yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler, beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 3-0

68. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne ortasına boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda, kaleci Svedkauskas topu son anda çelmeyi başardı.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın yeni transferi Sırp golcü Dusan Vlahovic, Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak ligde oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-gyu Oh'u ilk 11'de görevlendirdi.

Siyah-beyazlılar, mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta kulübede ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy, İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

VLAHOVİC, İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşısında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

UEFA listesine adı yazdırılan Sırp golcü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünde 26 yaşındaki santrfora yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

VİNCENZO ITALİANO'YA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

İKİ KULÜP, DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU

Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.

Tüpraş Stadı'nda bulunan restorandaki yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, UEFA Delegesi Ayan Alzhanov, Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Püras, Sportif Direktör Darius Sinkünas ile İletişim Müdürü Lukas Gintautas katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, konuklara yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulundu ve günün anısına plaket ile Beşiktaş forması takdim etti.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

KUZEY SİYAH, GÜNEY BEYAZ

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris'in karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, gün içinde kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına uydu.

Kuzey tribününde siyah giyinen Beşiktaşlı futbolseverler, güneyde ise beyaz forma ve tişörtlerle ilk düdüğü bekledi.

Öte yandan Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar göze çarptı.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris

KAUNO ZALGİRİS TARAFTARI GELMEDİ

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasına konuk ekip taraftarı ilgi göstermedi.

Litvanya temsilcisinin taraftarlarının gelmemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaşlı taraftarlar için biletleri satışa çıkardı.

Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

DUSAN VLAHOVİC UEFA LİSTESİNDE

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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