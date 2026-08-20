Beşiktaş'ın yeni transferi sakatlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk eden Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard, sakatlık yaşadı.
Siyah beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Kauno Zalgiris maçına 11'de başlayan Trossard, 72. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle yerini Milot Rashica'ya bırakan Trossard'ın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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