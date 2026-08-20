Sahilde peş peşe 3 ceset bulundu! Kimlikleri belli oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Üzerlerinde kıyafetleri olduğu belirlenen 3 kişinin kardeş oldukları belirlenirken, kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeşi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde peş peşe 3 kişinin cansız bedeninin bulunması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde meydana geldi. Sahilde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedenini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 3 kişinin de üzerlerinde kıyafetlerinin bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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