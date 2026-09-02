Talisca için veda vakti! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldı. Brezilyalı yıldızın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transferi için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli kulüp, "yabancı oyuncu kuralı" nedeniyle Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Talisca'nın transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Jazira ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

YARIN İMZA ATACAK

A Spor'un haberine göre Talisca, Al Jazira ile resmi sözleşme imzalamak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Tecrübeli futbolcunun burada 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İddiaya göre Talisca, ayrılık öncesinde akşam antrenmanında Fenerbahçeli takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla 75 karşılaşmada 44 gol ve 7 asist kaydetti.

CİHAN KAMER'DEN TALİSCA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Talisca'nın ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli takıma katkı sağlayarak ayrılacağını belirtmişti.

Kamer, “İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Talisca katkı vererek gidiyor. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Transferin bugün sonuçlanacağını umuyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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