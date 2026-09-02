'MHRS' tuzağına düştü, bir tıkla 44 bin lirası gitti

Samsun’da MHRS randevusu almak için internette arama yapan bir kişi, dolandırıcıların hazırladığı sahte siteye girince kredi kartından 44 bin 444 lira harcama yapıldığını fark etti. Mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Samsun’un Atakum ilçesinde MHRS üzerinden randevu almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü.

Olay, Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.B., internet üzerinden MHRS randevusu almak için arama yaptığı sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte bir internet sitesine girdi.

44 BİN 444 LİRASI GİTTİ

Site üzerinden işlem gerçekleştiren Z.B., bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira tutarında harcama yapıldığını fark etti.

Durumu polise bildiren Z.B., şikayetçi oldu. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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