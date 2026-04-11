Kosova'da bir mini belgesele imza atan sosyal medya hesabı FeedTalkz, Avrupa'nın en genç ülkesinin derin ve hüzünlü geçmişini gözler önüne serdi. Doğukan Altaş'ın anlatımıyla görüntülenen Kosova'da, 2008'deki bağımsızlıklarına kadar yaşanan acılar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Öte yandan ülkedeki Osmanlı mirası, Türkçe'ye ve Türk vatandaşlarına olan yoğun ilgi yerinden aktarıldı.

Belgeselde, Kosova'nın özgürlük adına ortaya koyduğu tarihi direniş ve bu mücadelenin sonunda Priştine'deki 'Bağımsızlık Anıtı' (Yenidoğan Anıtı) ile başta Avrupa olmak üzere dünyaya verilen mesajlar mercek altına alınıyor.

Her yıl farklı desen ve renkler ile boyanan bağımsızlık anıtının ülke tarihine ilişkin taşıdığı kodlar belgeselde detayları ile ela alınıyor.

Öte yandan ülkenin bir diğer simgesi olan ve savaş döneminde mücadele eden, hayatını kaybeden Kosovalı kadınlara ithaf edilen 'Heroinat Anıtı' belgeselin dikkat çeken bir kesiti olarak göze çarpıyor.

Belgeselde, Balkanlar'da yaşanan savaş ve çatışmaların gölgesinde Kosova halkının yaşadığı travma bir kez daha hatırlatılıyor.

Kosova'daki gezisi sırasında halkın genelinin Türkçe bilmesine vurgu yapan Doğukan Altaş, gözlemlerini "Halkın çoğunluğu akıcı bir şekilde Türkçe konuşabiliyor ve anlayabiliyor" sözleri ile aktardı.

Priştine'nin Türkiye'deki kentler ile benzerliğine vurgu yapan Altaş "Genel hissiyatım benim; sanki bir Trakya şehrinde geziyormuşum gibi. Sanki bir Kırklareli'nde Edirne'de dolaşıyormuşum gibi" sözlerini kullandı.

Türkiye ile Kosova futbol takımları arasındaki milli maç için ülkeye giden Altaş, bölge halkının Türk vatandaşlarına karşı yoğun ilgisi ve sıcak, samimi yaklaşımına dikkat çekti.

Öte yandan belgeselde Kosova mutfağının öne çıkan yemekleri ve Osmanlı mutfağının bölgedeki etkisine vurgu yapılıyor.

Belgesele konuk olan ve milli maç için Kosova'da bulunan spor yorumcusu Ömer Üründül, ülkeye ve maça ilişkin görüşlerini Altaş'la yaptığı görüşmede dile getiriyor.

Kosova Ulusal Kütüphanesi'nin de görüntülendiği belgeselde, kütüphanede de tablosu bulunan Arnavut edebiyatının en önemli isimleriden biri olan Naim Frashëri'ye vurgu yapılıyor.

Altaş, dil, kimlik ve ulusal direniş bilincini aşılayan milli kahraman Frashëri'nin "Sen Arnavutluk bana onur veriyorsun. Bana Arnavut adını veriyorsun. Dilimiz ne kadar iyi, ne kadar tatlı, ne kadar özgür" dizelerine yer veriyor.

