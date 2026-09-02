New York okullarında yeni dönem! Yapay zekaya yasak

New York'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde üretken yapay zeka kullanması geçici olarak yasaklandı. Öte yandan yeni düzenlemeyle ekran süresine de sınırlama getirildi.

ABD'nin New York kentinde öğrencilerin eğitim sürecinde yapay zeka kullanımına yönelik dikkat çeken bir karar alındı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük okul bölgesini ilgilendiren düzenlemenin kapsamını duyurdu. Buna göre öğrencilerin kullanımına yönelik geliştirilen üretken yapay zeka yazılımları derslerde kullanılmayacak.

Mamdani, kararın öğrencilerin düşünme ve sorgulama becerilerini korumayı amaçladığını belirtti. Çocuklara okulda soru sormanın, varsayımları sorgulamanın ve araştırmanın öğretildiğini vurgulayan Mamdani, yapay zeka konusunda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

EKRAN SÜRESİNE DE SINIRLAMA

Yeni düzenleme yalnızca yapay zeka araçlarıyla sınırlı kalmadı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ekran başında geçirdiği süreye de sınırlama getirildi.

Buna göre 3. ila 5. sınıf öğrencileri için günlük ekran kullanım süresi 30 dakika, 6. ila 8. sınıf öğrencileri için ise 45 dakika olarak belirlendi. Ayrıca yardımcı sohbet robotlarının tüm sınıflarda kullanımına izin verilmeyecek.

Okul sisteminde kullanılan teknoloji araçları da kapsamlı bir incelemeden geçirilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda eğitim açısından gerekli olmadığı belirlenen bazı teknolojik araçların kullanımına son verilecek.

New York'ta daha önce de öğrencilerin okul saatlerinde cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlama getirilmişti. Yeni yapay zeka düzenlemesiyle birlikte kentte öğrencilerin teknoloji kullanımına ilişkin kurallar daha da sıkılaştırılmış oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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