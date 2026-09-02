15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimini konu alan Asırlık Gece dizisinin ekran yolculuğunda sona gelindi. Asırlık Gece kaç bölüm sürecek, final ne zaman, bitti mi merak edilirken yapımın final bölümü için tarih belli oldu.

Talas Belediyesi, Açık Hava Sineması kapsamında bu kez Asırlık Gece'nin final bölümünü seyirciyle buluşturacak. Asırlık Gece final bölümü için gerçekleştirilecek gösterim, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde saat 20.00'de başlayacak. Peki, Asırlık Gece kaç bölüm sürecek, final ne zaman, bitti mi?

ASIRLIK GECE KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Asırlık Gece toplam 15 bölüm sürecek. Dizinin 15. bölümü final bölümü olarak planlandı. Gerçekleşecek çift bölümlü yayınla birlikte 14. ve 15. bölümler ekrana gelerek yapımın yayın serüveni noktalanacak.

Final tarihi belli oldu! Asırlık Gece kaç bölüm sürecek, final ne zaman, bitti mi?

ASIRLIK GECE FİNAL NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

Asırlık Gece'nin 15. bölümü dizinin final bölümü olacak. Yapım, 15. bölümün ardından TRT 1 ekranlarına veda edecek. Final bölümü, 4 Eylül Cuma günü 14. bölümün hemen ardından yayınlanacak.

alas Belediyesi'nin duyurusunda da yapımın "final bölümü" için özel bir açık hava sineması programı hazırlandığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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