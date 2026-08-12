TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Asırlık Gece, sekizinci bölümün ardından yeni bölüm yayın takvimiyle gündeme geldi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları konu alan yapımın 9. ve 10. bölümlerine ilişkin fragman paylaşılırken izleyiciler Asırlık Gece yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlanan Asırlık Gece, sekizinci bölümüyle ekranlara geldi. 15 bölüm olarak planlanan yapımda darbe girişiminin hazırlık süreci, kritik noktalarında yaşanan gelişmeler ve o gece verilen mücadele gerçek olaylardan hareketle ele alınıyor. Son bölümün ardından Asırlık Gece 9. ve 10. bölüm yayın tarihi de paylaşılan yeni fragmanla netleşti.

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece'nin yeni bölümleri 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yapımın resmi YouTube hesabından paylaşılan fragmanda yer alan bilgilere göre 9. ve 10. bölümler aynı gün yayınlanacak.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 9. ve 10. bölüm tarihi belli oldu

Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hazırlık aşamasından o gece yaşanan kritik gelişmelere kadar uzanan süreci farklı olaylar üzerinden ekrana taşıyor. TRT 1'de yayınlanan yapım, aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 9. ve 10. bölüm tarihi belli oldu

9. VE 10. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Asırlık Gece 9. ve 10. bölümleri 14 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak. İki bölümün aynı gün ekranlara geleceği bilgisi yeni bölüm fragmanıyla duyuruldu. Sekizinci bölümün ardından devam edecek hikayede 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmelerin farklı aşamalarının ele alınması bekleniyor.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 9. ve 10. bölüm tarihi belli oldu

Toplam 15 bölüm olarak planlanan Asırlık Gece, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlandı. Yapım, darbe girişimini yalnızca 15 Temmuz gecesinde yaşananlarla sınırlı tutmayarak öncesindeki süreci ve kritik kurumlarda meydana gelen gelişmeleri de konu ediniyor.

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