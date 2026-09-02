2026-KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Lise ve dengi okul mezunlarının katılabileceği Kamu Personel Seçme Sınavı için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adayların başvurularını tamamlamak için 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar süreleri bulunuyor. Şimdi ise Lise KPSS geç başvuru ve sınav ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar bir yandan başvuru işlemlerini sürdürürken diğer yandan sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, Lise KPSS geç başvuru ve sınav ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00'da başladı. Adayların başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için Lise KPSS geç başvuru tarihleri 15-16 Eylül 2026 olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvuruları bitiyor! Geç başvuru ve sınav ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM takviminde belli oldu. Lise KPSS sınavına katılan adayların sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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