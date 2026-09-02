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KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

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KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

2026 KPSS Lisans için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav tarihi, KPSS sınav yerleri ve sınava giriş belgesi bulunuyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, ÖSYM AİS üzerinden bina ve salon bilgilerini kontrol ediyor. Sınav günü yaklaşırken "KPSS saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden alınır ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları da araştırılıyor.

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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan lisans mezunu adaylar için eylül ayında yoğun bir sınav takvimi uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ve son duyurularla birlikte sınav merkezleri, giriş belgeleri ve adayların sınav günü dikkat etmesi gereken saatlere ilişkin ayrıntılar belli oldu.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre lisans düzeyindeki KPSS süreci bu oturumun ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 12 Eylül Cumartesi, 2. gün oturumları ise 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı
Başlık ResmiKPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

2026 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Adaylar KPSS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne girerek görüntüleyebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra 2026-KPSS Lisans sınavına ait "Sınava Giriş Belgesi" bölümünden belgeye ulaşılabiliyor. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav öncesinde belgelerindeki bilgileri kontrol etmeleri önem taşıyor.

KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı
Başlık ResmiKPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM AİS KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS sınav yerleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanıyor. AİS'teki 2026 KPSS Lisans sınava giriş belgesi ekranı üzerinden adaylar kendilerine atanan sınav binası ve salonunu öğrenebiliyor.

ÖSYM KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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