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Dünya

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı! Araçlar böyle çarpıştı

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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin Kastelec Tüneli'ndeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada Pirc Musar’ın yanı sıra iki polis memuru da yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın 31 Temmuz'da Kastelec Tüneli'nde geçirdiği trafik kazası yeniden gündeme geldi. Musar'ın köprücük kemiğinin kırıldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı'nın iki arkadaşıyla birlikte bulunduğu resmi minibüsün, konvoyun başında ilerleyen resmi araca çarptığı görülüyor.

Slovenya Cumhurbaşkanı Musarın kaza görüntüleri ortaya çıktı! Araçlar böyle çarpıştı
Başlık ResmiSlovenya Cumhurbaşkanı Musarın kaza görüntüleri ortaya çıktı! Araçlar böyle çarpıştı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada Pirc Musar’ın yanı sıra iki polis memuru da yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada köprücük kemiği kırılan Pirc Musar, olayın ardından kamu yayın kuruluşu RTV’ye verdiği röportajda emniyet kemeri takmadığını açıkladı.

RUS İSTİHBARATIYLA İŞ BİRLİĞİ İDDİALARI YÖNELTİLMİŞTİ

Kaza sırasında Cumhurbaşkanı Musar'ın yanında bulunan kişilerden birinin, Rusya doğumlu ve Slovenya vatandaşı Victoria Krivolucka olduğunun ortaya çıkmasıyla medyanın dikkati resmi araçtaki yolculara çevrilmişti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Musarın kaza görüntüleri ortaya çıktı! Araçlar böyle çarpıştı
Başlık ResmiSlovenya Cumhurbaşkanı Musarın kaza görüntüleri ortaya çıktı! Araçlar böyle çarpıştı

Krivolucka'nın Musar ailesiyle uzun yıllara dayanan iş ilişkileri ve geçmişte Rusya'ya kaçan eski Sloven istihbarat yetkilisi Roman Jeglic ile bağlantısının gündeme gelmesi, cumhurbaşkanının Rus istihbaratıyla muhtemel ilişkilerine yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti. Pirc Musar ise Rus istihbaratıyla herhangi bir iş birliğini kesin dille reddetmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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