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Dünya

Londra'da metro istasyonunda dehşet! 32 yaşındaki kişi kurtarılamadı

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Londra'da metro istasyonunda dehşet! 32 yaşındaki kişi kurtarılamadı
Fotoğraf Başlığı Londrada metro istasyonunda dehşet! 32 yaşındaki kişi kurtarılamadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Liverpool Street Metro İstasyonu'nda saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Kan donduran saldırı olayı, geçtiğimiz pazar günü başkent Londra'da yaşandı. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.51'de Liverpool Street Metro İstasyonu'ndaki saldırı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Açıklamada, ağır yaralanan kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldığını ancak dün ailesinin yanında hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olayla bağlantılı olarak Barking'de yaşayan 38 yaşındaki Jeremiah Maximo'ya "ağır şekilde bedensel zarar verme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Londrada metro istasyonunda dehşet! 32 yaşındaki kişi kurtarılamadı
Başlık ResmiLondrada metro istasyonunda dehşet! 32 yaşındaki kişi kurtarılamadı

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Ayrıca, açıklamada, İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen Maximo'nun gözaltında tutulduğu ve Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

BTP Dedektif Başmüfettişi Sam Blackburn da yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Blackburn, olayı gören ancak henüz polisle irtibat kurmayan kişilere çağrıda bulunarak "Her bilgi bizim için hayati önem taşıyabilir." ifadesini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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