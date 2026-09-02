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İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026 tarihleri için gündemde. Karşıyaka, Bornova, Buca, Konak, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler araştırılıyor. GDZ Elektrik kesinti programıyla birlikte "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu da vatandaşların gündeminde.

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İzmir'in çeşitli ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. 3-4 Eylül İzmir elektrik kesintisi programında yer alan bölgelerde yaşayanlar, GDZ elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden güncel kesinti saatlerini takip ediyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 EYLÜL 2026

Aliağa elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.), Atatürk (361. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 369. Sk., Fatih Cd.), Kazım Dirik (370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., Cumhuriyet Cd., Fatih Cd.), Kazım Dirik (262. Sk., 264. Sk., 383. Sk., Aşıklar Yolu Cd., Atatürk Cd., Barbaros Cd.), Kültür (Lozan Cd.),

10:00 - 16:00 Kazım Dirik (265. Sk., 268. Sk., Aşıklar Yolu Cd., Barbaros Cd., Lozan Cd.), Atatürk (396. Sk., 403. Sk., Barış Sk., Erdoğan Oytun Sk., Fatih Cd., Lozan Cd., Özgür Sk.), Kazım Dirik (391. Sk., Fatih Cd.)

Bayındır elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Buruncuk (Tahirbey Cd.), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk., Zeytinova Dere Sk., Zeytinova Göçmen Sk., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekse Sk., Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik Sk.)

Bornova elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Atatürk (Barbaros Cd., Hürriyet Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd.)

00:30 - 01:00 Erzene (113. Sk., 113/13. Sk., 124/1. Sk.), Evka 3 (124. Sk., 125/7. Sk., 125/9. Sk., 126/11. Sk., 126/13. Sk., 126/17. Sk., 126/18. Sk., 127. Sk., 127/1. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/2. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/25. Sk., 127/3. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Taha Carım Cd., Şehitler Cd.)

08:30 - 13:30 Kavaklıdere (Cemre Sk., Çıtak Sk., Dere Sk., Derya Sk., Eylül Sk.), Kavaklıdere (Ankara Cd., Cemre Sk., Çıtak Sk., Derya Sk., Ergen Sk., Eylül Sk., Gözde Sk., Kavaklıdere Cd.), Kavaklıdere (Dere Sk., Derya Sk., Kavak Sk., Kavaklıdere Cd., Kekik Sk., Özen Sk.), Yeşilçam (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2009. Sk.)

13:30 - 17:30 Yeşilçam (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk.), Yeşilçam (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk.), Yeşilçam (2002. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk.)

11:00 - 13:00 İnönü (816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 980. Sk., Turgut Reis Cd.)

14:00 - 16:00 Yeşilova (4084. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., Abdi İpekçi Cd.)

10:00 - 16:00 Mevlana (1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/5. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1776. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Çeşme elektrik kesintisi

09:00 - 16:30 Alaçatı (14083. Sk., 14089/4. Sk., 5011. Sk.), Çakabey (2200. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., Kızılkaya Mevkii Küme Evleri), Ilıca (14083. Sk., 14089. Sk., 14089/5. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5020. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5040. Sk.)

Foça elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 Hacıveli (20. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Yenibağarası (20. Sk.)

Karşıyaka elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 Cumhuriyet (6620. Sk., 6640. Sk., 6642. Sk., 6644. Sk., 6645. Sk., 6645/1. Sk., 6647/1. Sk., 6648. Sk., 6650. Sk., 6652. Sk., 6654. Sk., 6654/1. Sk., 6722. Sk.)

Kiraz elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Karaman (KARAMAN, Yaglar Koyu İç Yolu), Yağlar (Yağlar Küme Evleri)

09:15 - 17:15 Karaman (Karaman Koyu İç Yolu)

Menemen elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 Ulus (7501. Sk., 7501/1. Sk., 7503. Sk., 7503/1. Sk., 7518. Sk., 7526. Sk., 7526/3. Sk., 7530. Sk., 7530/1. Sk., 7530/2. Sk., 7530/3. Sk., 7530/4. Sk., 7532. Sk., 7532/1. Sk., 7532/3. Sk., 7550. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Koyundere Cami Cd., Nene Hatun Cd.), Cumhuriyet (Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.), Gazi (7505. Sk., Yenilik Cd.), Ulus (7501. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ödemiş elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Ertuğrul (Şirinyer Küme Evleri), Kurucuova (Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri)

Seferihisar elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 Akarca (1059/1. Sk., 1528. Sk., 1549/1. Sk., 1549/3. Sk., 1549/6. Sk., 1561. Sk., 1563. Sk., AKARCA, Akarca Cd.)

Torbalı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

Urla elektrik kesintisi

09:00 - 16:30 Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

09:30 - 17:00 Atatürk (2025/1. Sk., 2172/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yenice (2300. Sk., 2301. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

11:30 - 17:30 Kuşçular (8037. Sk., 8037/1. Sk., 8039. Sk., 8049. Sk., Kuşçular Cd.)

Buca elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Güven (335. Sk., 337. Sk., 339. Sk., Menderes Cd., Onat Cd.), Yiğitler (Menderes Cd., Onat Cd.)

Menderes elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Değirmendere (3503. Sk., 3505. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Malta Sk.)

Çiğli elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 İnönü (9201. Sk., 9203. Sk., 9204. Sk., 9205. Sk., 9206. Sk., 9208. Sk., 9210. Sk., 9215. Sk., 9216. Sk., 9217. Sk., 9219. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9229. Sk., 9230. Sk., 9232. Sk., 9234. Sk., 9234/2. Sk., 9236. Sk., Millet Cd.), Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (9 Eylül Cd., 9503/2. Sk., 9507. Sk., 9509. Sk., Çocuk Bahçesi İçi Yolu), İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9218. Sk., 9220. Sk., 9231. Sk., 9505. Sk., 9505/1. Sk., 9505/2. Sk., 9507. Sk., 9507/1. Sk.)

Bayraklı elektrik kesintisi

10:00 - 15:30 R. Şevket İnce (2140/20. Sk., 2140/22. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2148/9. Sk.)

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 EYLÜL

Aliağa elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Karaköy (Gemici Sk., Karadayı Sk., Karaköy Gül Sk., Karaköy Hükümet Cd., Karaköy İstiklal Sk., Karaköy Karanfil Sk., Karaköy Lale Sk., Karaköy Menekşe Sk., Karaköy Şen Sk.),

12:00 - 17:00 Yalı (Karayerler Küme Evleri, Organize Sanayi Yolu Cd.)

10:00 - 13:00 Yeni (657. Sk., 658. Sk., 658/1. Sk., 660. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 666. Sk., 667. Sk., Cengiz Topel Cd., Samurlu Cd., Yavuz Sk.), Aşağışakran (11/11. Sk., 11/13.Sk., 11/15. Sk., 11/17, 11/18. Sk., 11/19. Sk., 11/2. Sk., 11/21. Sk., 11/26, 11/3. Sk., 11/35. Sk., 11/9. Sk., Aşağışakran Köy Yolu Sk., Aşağışakran Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye (3433, 2. Çevre Yolu Cd., 3376. Sk., 3378. Sk., 3379. Sk., 3380. Sk., 3381. Sk., 3382. Sk., 3384. Sk., 3385. Sk., 3386. Sk., 3386/1. Sk., 3387. Sk., 3388. Sk., 3390. Sk., 3391. Sk., 3391/1. Sk., 3391/3 Sk., 3392. Sk., 3393. Sk., 3394. Sk., 3394/1. Sk., 3395. Sk., 3396. Sk., 3397. Sk., 3398. Sk., 3399. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3403. Sk., 3404. Sk., 3405. Sk., 3406. Sk., 3407. Sk., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3474. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3485. Sk., 3488. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk., Barbaros Pasa Cd., Çeşme Önü Cd., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bayındır elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Buruncuk, Zeytinova (Burgaz Sk., Doğu Küme Evleri, Eski İzmir Ödemiş Yolu, Kuzey Küme Evleri)

Bergama elektrik kesintisi

09:00 - 11:00 Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri), Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ

10:00 - 13:00 Kızıltepe (Kızıltepe Köyü İç Yolu), Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

Bornova elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Atatürk (934. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd.)

12:08 - 13:30 Atatürk (900. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 913. Sk., Fehmi Yiğin Cd., Osmangazi Cd., Osmangazi Viyadüğü, Yavuz Cd.)

08:30 - 13:30 Evka 3 (127. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/7. Sk., Şehitler Cd.), Evka 3 (119/19. Sk., 119/21. Sk., 119/23. Sk., 119/24. Sk., 119/25. Sk., 119/26. Sk., 119/27. Sk., 119/28. Sk., 119/29. Sk., 119/30. Sk., 119/31. Sk., 119/32. Sk., 119/33. Sk., 119/34. Sk., 129/19. Sk., CENGİZ HAN)

13:30 - 17:30 Atatürk (893. Sk., 893/1. Sk., 894. Sk., 896. Sk., 910. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yavuz Cd.), Atatürk (865. Sk., 883. Sk., 884. Sk., 888. Sk., 889. Sk., 890. Sk., 890/1. Sk., 891. Sk., 905. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 923. Sk., 924. Sk., Fehmi Yiğin Cd., Yavuz Cd.), Atatürk (907. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

10:00 - 16:00 Erzene (116/4. Sk., 116/7. Sk., 116/8. Sk., Hasan Ali Yücel Cd.)

Çeşme elektrik kesintisi

09:00 - 16:30 Çakabey (2200. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2230/1. Sk., 2231. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2241. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5010/1. Sk., Kızılkaya Mevkii Küme Evleri), Ilıca (5001. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk.)

10:00 - 14:00 Musalla (1005. Sk., 1025. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1065. Sk., 2122. Sk.)

Foça elektrik kesintisi

01:00 - 07:00 Fevzi Çakmak (Berik Sk., Çağrı Sk., Değirmendere Cd., Değirmentepe Mevkii Kümesi Küme Evleri, Demir Sk., İzmir Cd., Oruç Reis Cd., Osman Gazi Cd., Pamuk Sk., Şelale Sk., Tabar Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Atik Sk., Boşluk Sk., Cevher Sk., Ceyhan Sk., Çim Sk., Dönmez Sk., Eğlence Sk., Festival Cd., İzmir Cd., Mehmetçik Cd., Oruç Reis Cd., Rıhtım Sk., Sadullah Sever Cd., Zeki Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Karaburun elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 İskele (2157. Sk., Akasya Sk., Deniz Sk., Gül Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (2168. Sk.)

Karşıyaka elektrik kesintisi

09:00 - 11:00 Latife Hanım (7683. Sk., 7684. Sk., 7685. Sk., 7686. Sk., 7687. Sk.)

09:00 - 12:00 İnönü (6780. Sk.)

Kiraz elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Okkataşı Küme Evleri)

09:00 - 09:30 Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Karaman (KARAMAN, Karaman Koyu İç Yolu, Köy Civari Küme Evleri, Yaglar Koyu İç Yolu), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Yağlar Küme Evleri, Yayla Küme Evleri)

16:45 - 17:15 Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Karaman (KARAMAN, Karaman Koyu İç Yolu, Köy Civari Küme Evleri, Yaglar Koyu İç Yolu), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Yağlar Küme Evleri, Yayla Küme Evleri)

Menemen elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)

09:00 - 15:00 Fatih (1/1. Sk., 1/7. Sk., 10. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 2/1. Sk., 5/1. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., 5/7. Sk., AÇELYA, Begonya Sk., Begüm Sk., Çiğdem Sk., Eylül Sk., Garip Çeşme Cd., Hanımeli Sk., Hasan Polatkan Cd., Ihlamur Sk., Ilgın Sk., Kardelen Sk., Lale Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Melisa Sk., Mersinli Cd., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özgürlük Cd., Papatya Sk., Yildiz Sk.), Yıldırım (17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/2. Sk., 22/3. Sk., 22/4. Sk., 22/5. Sk., 22/6. Sk., 22/7. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 29/1. Sk., 29/2. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 37, Egemenlik Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

Ödemiş elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Konaklı (Kurukavak Arıküstü Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri)

09:15 - 16:30 Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

09:00 - 09:30 aylı, Köfündere (Köfündere Küme Evleri), Orhangazi (Orhangazi Küme Evleri)

16:45 - 17:15 Çaylı, Köfündere (Köfündere Küme Evleri), Orhangazi (Orhangazi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık Resmiİzmir elektrik kesintisi 3-4 Eylül 2026! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Torbalı elektrik kesintisi

11:00 - 14:00 Demirci (6262/1. Sk.),

09:00 - 11:00 Demirci (18. Sk., 19. Sk., 6253. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri)

Urla elektrik kesintisi

09:00 - 16:30 Çamlıçay (5155. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk.)

09:30 - 17:00 Atatürk (2025/1. Sk., 2172/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yenice (2300. Sk., 2301. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

10:00 - 17:00 Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Esen Sk., Manolya Sk., Yasemin Sk.), Sıra (2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Gölgeli Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk.)

10:30 - 17:30 Özbek (6115. Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.)

10:40 - 17:40 Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Torasan (622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)

Buca elektrik kesintisi

11:00 - 14:00 Karacaağaç (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4005/3. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4017/1. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4028. Sk., Belenbaşı Yolu Üzeri Sk., Dede Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk., Kolcu Bağı Grubu Sk., Meşelik Yolu Sk., Şehit Er Zeki Toker Cd., Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Yolüstü Mevkii Sk.), Kırklar (5025/2. Sk., 5025/3. Sk., 5025/5. Sk., Karabağlar Sk.)

09:00 - 11:00 Karacaağaç (4010. Sk., 4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

Konak elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Çankaya (133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 154. Sk., 207. Sk.), Mithatpaşa (176. Sk., 200. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 212. Sk., Şehit Ceysu Ceylan Sk.), Murat Reis (137. Sk., 154. Sk., 176. Sk., 207. Sk., 221. Sk., Şehit Ceysu Ceylan Sk.)

Menderes elektrik kesintisi

11:00 - 14:00 Oğlananası Atatürk

09:00 - 17:00 Değirmendere (3503. Sk., 3505. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Malta Sk.),Sancaklı (7859. Sk., 7862. Sk., 7863. Sk., 7864. Sk., 7865. Sk., 7866. Sk., 7867. Sk., 7868. Sk., 7869. Sk., 7871. Sk., 7872. Sk., Yukarı Sancak Koy, Yukarı Sancaklı Cd.)

09:00 - 11:00 Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

Çiğli elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 Aydınlıkevler (6780. Sk., 6780/1. Sk., 6781. Sk., 6782. Sk., 6783. Sk., 6784. Sk.)

Gaziemir elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 Dokuz Eylül (316. Sk., 319/1. Sk.)

Narlıedere elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 Huzur (Seda Sk.)

Bayraklı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Mansuroğlu (267. Sk., 268. Sk., 268/1. Sk., 269. Sk., 269/1. Sk., 269/2. Sk., 270. Sk., 270/1. Sk., 271. Sk., 271/1. Sk., 273/1. Sk., Dumlupınar Cd.)

09:00 - 11:00 Körfez (7479/1. Sk.)

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Editör : İREM ÖZCAN
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