Galatasaray'da Başakşehir mesaisi: Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Başakşehir maçına hazırlanıyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.