Konya'da 'kedi köpek sandığı' terlik hırsızı tilki çıktı! O anlar kamerada

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Konya'nın Meram ilçesinde evinin önündeki terliklerin kaybolması üzerine güvenlik kamerasını inceleyen ve hırsızın kedi ya da köpek olduğunu düşünen İdris Erdoğan, terlikleri bir tilkinin alıp götürdüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlerleyen günlerde denemek amacıyla kapıya bıraktığı diğer ayakkabıların da aynı sevimli hırsız tarafından çalındığı o ilginç anlar saniye saniye kaydedilirken, tilkinin eve kadar gelip rahatça dolaşması tebessüm ettirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Meram Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMeram

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