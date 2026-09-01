Süper Lig'de 5 ve 6'ncı hafta programı: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi

Süper Lig'de 5 ve 6'ncı hafta müsabakalarının programı duyuruldu. Ligin 6>'ncı haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı, 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşma, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

SÜPER LİG 5'NCİ HAFTA

11 Eylül Cuma

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum Fk

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile iç sahada oynadığı maçı 2-1 kazandı.

SÜPER LİG 6'NCI HAFTA

18 Eylül Cuma

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

20 Eylül Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

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