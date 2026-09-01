Süper Lig'de 5 ve 6'ncı hafta programı: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi
Süper Lig'de 5 ve 6'ncı hafta müsabakalarının programı duyuruldu. Ligin 6>'ncı haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı, 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşma, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
SÜPER LİG 5'NCİ HAFTA
11 Eylül Cuma
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum Fk
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
SÜPER LİG 6'NCI HAFTA
18 Eylül Cuma
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
19 Eylül Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
20 Eylül Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş