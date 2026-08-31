Hyundai, Hindistan merkezli TVS Motor ile birlikte elektrikli üç tekerlekli araç üretmeye hazırlanıyor. E3W adıyla geliştirilen küçük ticari araç; yük taşımacılığı, yolcu ulaşımı ve acil müdahale hizmetlerinde kullanılabilecek.

Elektrikli otomobil pazarının büyümesiyle birlikte üreticiler yalnızca binek araçlara değil, şehir içi taşımacılığın en küçük üyelerine de yöneliyor. Hyundai, özellikle Hindistan, Asya ve Afrika gibi üç tekerlekli araçların yoğun biçimde kullanıldığı pazarlara yönelik yeni bir elektrikli model geliştiriyor.

E3W olarak adlandırılan araç ilk kez 2025 Bharat Mobility Global Expo’da konsept olarak sergilenmişti. Hyundai ve TVS Motor, Nisan 2026’da imzaladıkları ortak geliştirme anlaşmasıyla projeyi seri üretime taşımak için resmi adımı attı.

Hyundai’nin 2026 CEO Investor Day etkinliğinde de gösterilen araç, İtalyan üreticinin elektrikli üç tekerlekli ticari modeli Fiat Tris’e doğrudan rakip olabilecek.

Hyundai’den elektrikli üç tekerlekli ticari araç: Fiat Tris’e rakip olacak

HYUNDAİ TASARLAYACAK, TVS MOTOR ÜRETECEK

Hyundai ile TVS arasındaki görev dağılımı şimdiden belirlenmiş durumda. Aracın tasarımını ve temel geliştirme çalışmalarını Hyundai üstlenecek. Güney Koreli üretici aynı zamanda mobilite teknolojileri ve insan odaklı kabin tasarımı konusundaki deneyimini projeye aktaracak.

TVS Motor ise kendi elektrikli üç tekerlekli araç platformundan yararlanacak. Aracın mühendislik çalışmalarına katkı sağlayacak Hint üretici, seri üretim ile Hindistan’daki satış ve dağıtım operasyonlarını da yönetecek.

Üretimin Hindistan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Batarya, elektrik motoru ve diğer temel parçaların mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden alınması hedefleniyor. Böylece üretim maliyetinin düşürülmesi, yedek parçaya daha kolay ulaşılması ve aracın rekabetçi bir fiyatla sunulması amaçlanıyor. Ancak seri üretimin başlayacağı tarih ve aracın satış fiyatı henüz paylaşılmadı.

Hyundai’den elektrikli üç tekerlekli ticari araç: Fiat Tris’e rakip olacak

YERDEN YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Hyundai E3W, yalnızca şehir merkezlerindeki dar sokaklara göre tasarlanmadı. Araç, Hindistan’ın yol ve iklim koşullarına uyum sağlayacak bazı sıra dışı özelliklere de sahip.

Bunların başında ayarlanabilir yerden yükseklik geliyor. Araç, muson yağmurları sırasında suyla kaplanan yollardan geçebilmek için gövdesini yükseltebilecek. Sistem aynı zamanda bozuk yollar ve derin çukurlar üzerinde aracın alt bölümünün korunmasına yardımcı olabilir.

KABİN SÜRÜCÜ KONFORUNA GÖRE HAZIRLANDI

Geleneksel üç tekerlekli ticari araçlarda konfor genellikle ikinci planda kalıyor. Hyundai ise E3W’yi uzun saatler çalışan sürücüler için daha ergonomik hâle getirmeyi hedefliyor. Düz kabin zemini ve uzatılan dingil mesafesi, sürücüye daha geniş bir bacak alanı sunuyor. Gösterge panelinde küçük bir dijital ekran, telefon tutucu ve çeşitli saklama bölmeleri bulunuyor.

Hyundai’den elektrikli üç tekerlekli ticari araç: Fiat Tris’e rakip olacak

BATARYA KAPASİTESİ VE MENZİLİ AÇIKLANMADI

Hyundai E3W tamamen elektrikli bir araç olacak. Buna karşılık elektrik motorunun gücü, batarya kapasitesi, azami hızı, menzili ve şarj süresi henüz bilinmiyor.

Bu bilgilerin açıklanmamış olması, aracın geliştirme sürecinin tamamlanmadığını gösteriyor. Hyundai ve TVS; prototipi Hindistan’ın sıcaklık, yoğun yağış, bozuk yol ve ağır kullanım koşullarında test edecek.

Araç ayrıca satışa çıkmadan önce yerel güvenlik ve tip onayı süreçlerinden geçecek. Seri üretim versiyonunun teknik değerleri bu testler tamamlandıktan sonra kesinleşecek.

FİAT TRİS’E RAKİP OLACAK

Hyundai E3W’nin en önemli rakiplerinden biri Fiat Professional tarafından geliştirilen Tris olacak. Fiat’ın ilk üç tekerlekli elektrikli aracı olan Tris, Fas’ta üretiliyor ve öncelikli olarak Orta Doğu ile Afrika pazarlarına sunuluyor.

Hyundai’den elektrikli üç tekerlekli ticari araç: Fiat Tris’e rakip olacak

Fiat Tris’in 6,9 kWh batarya, yaklaşık 90 kilometre menzil, 12 HP elektrik motoru, 45 Nm tork, 45 km/s azami hız, 540 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve standart prizden yaklaşık 4 saat 40 dakikada şarj olabiliyor. Tris; şasi kabin, düz kasa ve açık kasalı pick-up olmak üzere üç farklı versiyonla hazırlanıyor. Kompakt yük alanına standart bir Euro palet yerleştirilebiliyor.

AVRUPA VEYA TÜRKİYE’DE SATILIR MI?

Hyundai E3W’nin Avrupa’da veya Türkiye’de satışa sunulacağına ilişkin herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. Araç şu anda Hindistan’ın ulaşım ihtiyaçları ve yasal düzenlemeleri dikkate alınarak geliştiriliyor.

Avrupa’da satılabilmesi için fren, aydınlatma, çarpışma güvenliği ve araç sınıflandırması gibi farklı mevzuat şartlarını karşılaması gerekecek.

Buna karşılık şehir içi teslimatların artması, düşük emisyon bölgelerinin yaygınlaşması ve büyük ticari araçların dar sokaklarda neden olduğu sorunlar, bu tür küçük elektrikli araçlara Avrupa’da da talep oluşturabilir. Fiat CEO’su Olivier François da Tris’in gelecekte Avrupa’ya getirilebileceğini daha önce belirtmişti.

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