2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih sürecinde lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yerleştirme esasları, program kontenjanları ve adayların tercih edebileceği lisans bölümleri açıklandı. Tercih döneminin sonuna yaklaşılırken gözler DGS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi.

2026-DGS kapsamında meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş süreci sürüyor. Sınav sonuçlarının 13 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından başlayan tercih döneminde adaylar, puanları ve mezun oldukları ön lisans alanlarına göre tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin son duyuruları ve Aday İşlemleri Sistemi'ndeki takvime göre tercih işlemleri devam ederken, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih de araştırılıyor.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Adayların kesin sonuç tarihi için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nde de şu an 2026-DGS kapsamında yalnızca 13 Ağustos'ta açıklanan sınav sonuçları yer alıyor.

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? DGS tercih sonuçları tarihi

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların puanları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanları dikkate alınarak merkezi yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ilan edildiğinde adayların sonuç bilgilerine ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşması bekleniyor. Bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri ise ilgili üniversitelerin yetkili kurulları tarafından yapılacak. Tercih kılavuzunda ayrıca kayıt tarihlerinde mezuniyetini tamamlayamayan ancak daha sonra staj, bütünleme veya tek ders sınavı gibi süreçlerle mezuniyet hakkı elde eden adaylara ilişkin şartlı kayıt düzenlemesine de yer veriliyor.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 DGS tercihleri 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası