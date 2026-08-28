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ÖSYM DGS tercihleri başladı! DGS tercihleri için son gün ne zaman?

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ÖSYM DGS tercihleri başladı! DGS tercihleri için son gün ne zaman?
Fotoğraf Başlığı ÖSYM DGS tercihleri başladı! DGS tercihleri için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. daylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Peki, DGS tercihleri için son gün ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan tercihler, 3 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 3 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM DGS tercihleri başladı! DGS tercihleri için son gün ne zaman?
Başlık ResmiÖSYM DGS tercihleri başladı! DGS tercihleri için son gün ne zaman?
Editör : ÖZGE YİĞİT
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