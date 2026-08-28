Kraliyetten yapılan son açıklamaya göre, Norveç Kralı V. Harald, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 89 yaşındaki hükümdar, hemolitik anemi nedeniyle 17 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Norveç Kralı V. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliyet Sarayı duyurdu: Norveç Kralı Harald hayatını kaybetti

KRALİYET SARAYI AÇIKLADI

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kral Harald'ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kral Harald, 28 Ağustos Cuma günü sabah 06:35'te Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

'ÇOK CİDDİ DURUMDA' OLDUĞUNU DUYURMUŞLARDI

Norveç Kraliyet Sarayı, Kral Harald V’nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından “çok ciddi” durumda olduğunu duyurmuştu. 89 yaşındaki hükümdar, hemolitik anemi nedeniyle 17 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Norveç kamu yayın kuruluşu NRK’nın haberine göre Kral Harald, vücudun kırmızı kan hücrelerini üretebildiğinden daha hızlı yok etmesine neden olan hemolitik anemi nedeniyle 17 Ağustos’tan beri Oslo Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Rikshospitalet’te tedavi görüyordu.

Kralın eşi Kraliçe Sonja ve Veliaht Prens Haakon, diğer aile üyeleriyle birlikte hastaneye giderken planlanan programlarını iptal etmiş, Veliaht Prenses Mette-Marit, Prenses Ingrid Alexandra, Prens Sverre Magnus ve Prenses Astrid de hastaneye gelirken görülmüştü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası