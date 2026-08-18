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Dünya

Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

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Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf Başlığı Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

89 yaşındaki Norveç Kralı V. Harald, vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saray, Kral Harald'ın iki hafta boyunca görevlerine ara vereceğini ve bu süre içinde Veliaht Prens Haakon'un krala vekalet edeceğini açıkladı.

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Norveç Kralı V. Harald, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, 89 yaşındaki kralın vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Harald'ın yaklaşık iki hafta boyunca görevlerinden uzak kalacağı açıklandı.

NADİR GÖRÜLEN BİR KAN HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Ocak 1991’de tahta çıkan Kral Harald, son haftalarda nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Söz konusu hastalık, kırmızı kan hücrelerinin azalmasına bağlı olarak yorgunluk ve nefes darlığı gibi sorunlara yol açabiliyor.

Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiNorveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

Kral Harald’ın sağlık izni süresince Norveç’in anayasal ve resmi kraliyet görevlerini Veliaht Prens Haakon yerine getirecek. Haakon, babasının daha önce yaşadığı sağlık sorunları sırasında da benzer şekilde krala vekalet etmişti.

Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiNorveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

Harald'ın son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Kral, Şubat ayında İspanya'nın Tenerife Adası'nda enfeksiyon nedeniyle tedavi görmüştü. 2024 yılında ise Malezya'da tatildeyken rahatsızlanmasının ardından kendisine kalp pili takılmıştı. Kraliçe Sonja da bu yıl mayıs ayında kalp sorunları nedeniyle hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulmuştu.

Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiNorveç Kraliyet Sarayı duyurdu! Kral Harald hastaneye kaldırıldı

KRALİYET AİLESİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kral ve kraliçenin yaşadığı sağlık sorunları, Norveç Kraliyet Ailesi'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı diğer gelişmelerin ardından geldi. Veliaht Prenses Mette-Marit'in geçmişte Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair açıklamaları ve oğlu Marius Borg Høiby'nin cinsel saldırı suçlarından aldığı hapis cezası da aileyi son dönemde kamuoyunun gündemine taşımıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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