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Kamuda çalışan velilere 7-11 Eylül tarihlerinde 3 saatlik izin

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Kamuda çalışan velilere 7-11 Eylül tarihlerinde 3 saatlik izin

Millî Eğitim Bakanlığı, 7-11 Eylül tarihlerinde kamuda çalışan velilere günde 3 saat izin verileceğini duyurdu.

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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VELİLER UYUM SÜRECİNE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATILACAK

Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri hâlinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

"AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI" YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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