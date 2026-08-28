İstanbul'da ilan sitelerine ucuz daire ilanı koyup vatandaşlardan kapora alarak dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin bu yöntemle 30 kişiyi dolandırıp 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

İstanbul'da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları verip 30 farklı eylemde 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 14 şüpheli, polisteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği birimleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile beraber "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora topladıkları ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilmişti.

İstanbul'da 'ucuz daire' dolandırıcılığı! 30 kişiden 25 milyon lira topladılar

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'un da yer aldığı 3 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemlerinin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin aile şirketi biçiminde hareket ettikleri, internet sitelerine sahte ilanlar verip müşteri çektikleri, sonrasında müşterilerden kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları belirlenmişti.

25 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 30 farklı eyleme katıldıkları, bu eylemlerde 30 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, mağdur sayısının ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirilmişti.

Öte taraftan, şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydının olduğu bildirilmişti. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın olduğu belirlenmişti. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı kaydedilmişti.

Emniyetteki işlemleri biten 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası