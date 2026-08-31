Oltu-Erzurum kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtaki Canpolat K., Ahmet Emin Ö. ile Yiğit Can Ç. hayatını kaybetti. Vatandaşlar yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların tamamlanmasını istiyor.

Kontrolden çıkan araç, yol çalışması yapılan alana düştü! 3 kişi öldü

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMAISNI İSTİYOR

Bölgede son yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle yolun tehlikeli bölümünde kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

Kontrolden çıkan araç, yol çalışması yapılan alana düştü! 3 kişi öldü

Bölge sakinleri, yıllardır kazaların yaşandığı güzergâhta kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirterek, alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Vatandaşlar, kaçış rampası gibi tedbirlerin yanı sıra yolun güvenli hale getirilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını talep ediyor.

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Siyasetçilerin seçim dönemlerinde bölge için tünel yapılacağı yönünde sözler verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Artık yeni kazaların yaşanmasını ve canların yanmasını istemiyoruz. Bu yola kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kontrolden çıkan araç, yol çalışması yapılan alana düştü! 3 kişi öldü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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