Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Refüje çarpıp aydınlatma direğini böyle devirdi
Kaydet
Aksaray'ın İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kontrolden çıkan otomobilin, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdiği korkutan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 18 yaşındaki sürücü Bayram K.'nın hafif yaralı olarak atlattığı olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR