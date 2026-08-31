Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Refüje çarpıp aydınlatma direğini böyle devirdi

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Aksaray'ın İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kontrolden çıkan otomobilin, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdiği korkutan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 18 yaşındaki sürücü Bayram K.'nın hafif yaralı olarak atlattığı olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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