İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu yasadışı bahis soruşturmasında tutuklandı

Şarkıcı İrem Derici'nin DJ olan nişanlısı Melih Kunukçu, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 311 olduğu belirtildi.

Şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Kunukçu’nun, soruşturma kapsamında 311 kişiyle beraber tutuklu olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın bahis oynatma, banka hesaplarının ya da IBAN’ların kullandırılması ve bahis oynama gibi farklı iddiaları kapsadığı kaydedildi. Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral ise müvekkiline yöneltilen suçlamanın sadece bahis oynama olduğunu kaydetti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saral, yaptığı açıklamada, “Müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran ‘bahis oynama’ fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme, bu amaçla banka hesabı veya IBAN kullandırma yahut benzeri herhangi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin kendisine yöneltilmiş bir isnat bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

DJ Melih Kunukçu

Avukat Saral, Kunukçu’nun soruşturmanın başından itibaren adli makamlarla şeffaf şekilde hareket ettiğini ve iddianamenin düzenlenmesini beklediklerini belirtti.

Şarkıcı İrem Derici'den nişanlısının tutuklanması ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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