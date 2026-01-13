Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasadışı bahis ve sanal kumar ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleyi “sosyal yara” olarak gördüğünü belirten Yılmaz, "Eylem planımız var, her kurum kendi eyleminden haberdar. İki ayda bir izleme toplantısı yapılıyor. Bu ay içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. Toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli" dedi.

Emrah Özcan ANKARA - AK Parti MYK toplantısında yasadışı bahis ve sanal kumar ile ilgili sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli bilgiler verdi.

Yılmaz, “Burada çok güzel tartışmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz hemen hemen herkes söz alıp fikirlerini ifade etti. Buradaki fikirlerden de istifade edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. Bir sosyal yara olarak görüyor bu meseleyi ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konuda çalışmalar yapılacak” dedi.

"İLK TOPLANTI BU AY İÇİNDE"

Toplantı sonrası AK Parti Genel Merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz şunları söyledi: Uzun süren bir çalışma sonucunda bütün kurumlarımızın içinde olduğu bir eylem planı hazırlamıştık. Cumhurbaşkanımız bir genelgeyle kurumlara iletmişti. Eylem planında her kurumla ilgili eylemler var. Her kurum kendi eyleminden haberdar ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığında koordinatör kurumu var. İki ayda bir izleme toplantısı yapılıyor. Dört ayda bir de benim başkanlığımda izleme toplantısı yapacağız. Bu ay içinde, ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. O adımları değerlendireceğiz ve eylem planının nasıl gittiğine bakacağız.

Cevdet Yılmaz

CEZALAR ARTACAK DAHA CAYDIRICI OLACAK

Bu işin bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık hükümlerinin önlenmesi ve bu sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi bunlar arz tarafında. Bir de talep tarafı var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Yani insanların bu tür şeylere girmemesi bağımlılıklara, burada işte milli eğitimden medyadaki kamu spotlarını birçok alt başlık, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olaya sahiplenmesi gibi çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan ile kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız zaten gerekli talimatları vermişti. Onun talimatıyla bütün bu çalışmalar bu noktaya geldi. Burada ifade edilen fikirler, diğer yeni fikirlerle birlikte eylem planımızı geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Cezalar caydırıcı ve artan cezalar olacak. Adalet Bakanlığımız bu konuları çalışıyor.

