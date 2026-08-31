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Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi

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Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi
Fotoğraf Başlığı Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını geride bırakan Filenin Sultanları, yoluna son 16 turunda devam ediyor. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

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CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için mücadele edecek takımlar belli oldu. Grup etabında dört galibiyet alan ve yalnızca Polonya karşısında mağlubiyet yaşayan Filenin Sultanları, son 16 turunda C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI BUGÜN MÜ?

Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması bugün değil, 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasına İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmanın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ekip belli olacak.

Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki beş karşılaşmanın dördünü kazanarak 13 puan topladı. Slovenya, Macaristan, Almanya ve Letonya karşısında galibiyet alan milliler, grubun son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve ikinci sıradan son 16 turuna yükseldi. Azerbaycan ise Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu C Grubu'nda beş maçta üç galibiyet elde ederek grubunu üçüncü tamamladı.

Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak son 16 turu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek.

Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı tarihi

Türkiye açısından karşılaşmanın önemi ise turnuvanın eleme aşamasına geçilmesiyle daha da arttı. Grup maçlarından farklı olarak bu kez alınacak sonuç doğrudan turnuvadaki geleceği belirleyecek. Filenin Sultanları'nın Azerbaycan'ı mağlup etmesi halinde milli takım çeyrek finale yükselecek. Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul etabındaki eleme maçları da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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