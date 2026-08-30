Filenin Sultanları namağlup şampiyon!

Akdeniz Oyunları final karşılaşmasında İtalya’yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) onuncu gününde Türkiye, voleybolda bir altın, atıcılık ve judoda birer bronz madalya madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 10. gününde atıcılık, judo ve voleybolda madalyalar dağıtıldı.

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SULTANLAR ALTIN MADALYA KAZANDI

Kadın Milli Voleybol Takımı, finalde karşılaştığı ev sahibi İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

EFELER DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ

Erkek Milli Voleybol Takımı ise İtalya ile oynadığı 3'üncülük maçından 19-25, 26-24, 18-25, 25-23 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ayrıldı.

Erkek Milli Voleybol Takımı

Atıcılık branşı karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Damla Köse ile Mert Nalbant, finalde topladıkları 437.2 puanla bronz madalya aldı.

Judoda ise Özlem Yıldız, Ayşenur Budak, Sinem Oruç, Tuana Gülenay, Hilal Öztürk, Hilmi Mucık, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Emir Selim Arı ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan karışık takım, bronz madalya maçında Cezayir'i 4-3 yendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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